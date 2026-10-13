Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:28

Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

Mersinli çiftçi Naciye Şahin, Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılarak hem yıllardır kurduğu hayalleri gerçekleştirmek hem de hayatını kolaylaştıracak bir kazanç elde etmek istiyor. Samimi hikâyesiyle dikkat çeken yarışmacının mücadelesi, izleyicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:28

'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada Naciye Şahin'in ne kadar kazanacağı ve hayallerine ulaşmak için yeterli parayı elde edip edemeyeceği merak konusu oldu. 'de çiftçilik yapan ve sosyal medyada köy yaşamına dair paylaşımlarıyla tanınan Şahin, bu kez televizyon ekranlarında şansını deniyor. Peki, ’daki yarışmacı Mersinli Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

NACİYE ŞAHİN KİMDİR?

Naciye Şahin, Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan, çiftçilikle uğraşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir isimdir. Yörük kültürünü, geleneksel yaşamı ve köy hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan Şahin, doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor. İlkokul mezunu olan Naciye Şahin, çocukluğundan bu yana televizyona ve kameralara ilgi duyduğunu belirtiyor. Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılması da uzun zamandır içinde taşıdığı bu isteği gerçekleştirmek için önemli bir fırsat oldu.

Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

NACİYE ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Naciye Şahin, 57 yaşında. Mersin'de yaşamını sürdüren Şahin, çiftçilik yaparak hayatını devam ettirirken sosyal medya aracılığıyla da yöresel kültürü ve köy yaşamını tanıtıyor. Şahin'in yarışmaya katılması, yalnızca televizyon deneyimi yaşama isteğinden ibaret değil. Yarışmadan elde edeceği kazançla ekonomik açıdan rahatlamak ve uzun zamandır ertelediği ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.

Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

NACİYE ŞAHİN'İN EN BÜYÜK HAYALİ NE?

Naciye Şahin'in yarışmaya katılmasındaki en önemli amaçlardan biri, Bağ-Kur borcunu ödeyerek emeklilik hakkına kavuşmak. Bunun yanı sıra evinin çatısını yaptırmak da gerçekleştirmek istediği hayaller arasında yer alıyor. Şahin'in bu hedefleri, yarışmada elde edeceği paranın kendisi için neden önemli olduğunu ortaya koyuyor. Kazanacağı miktar, hem emeklilik planlarını hem de evindeki eksikleri giderme sürecini etkileyebilir.

Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN'DA NACİYE ŞAHİN NE KADAR KAZANDI?

Naciye Şahin'in yarışmada ne kadar para kazandığı, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak mevcut bilgilerde yarışmacının kesin kazanç miktarı açıklanmıyor. Bu nedenle Şahin'in ne kadar ödülle ayrıldığı konusunda doğrulanmış bir rakam vermek mümkün değil.

Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

NACİYE ŞAHİN'İN HİKÂYESİ NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Naciye Şahin'in hikâyesini öne çıkaran en önemli unsur, hayallerinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen ihtiyaçlara dayanması. Emekli olabilmek ve evinin çatısını yenilemek isteyen Şahin, yarışma aracılığıyla bu hedeflerine ulaşmayı umuyor.

Var Mısın Yok Musun’daki yarışmacı Mersinli çiftçi Naciye Şahin kimdir? Naciye Şahin kaç yaşında? Naciye Şahin ne kadar kazandı?

Çiftçilikle uğraşan ve sosyal medyada köy yaşamını paylaşan 57 yaşındaki yarışmacının performansı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Şahin'in yarışmadan elde edeceği kazanç, önündeki yeni dönemin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı
Var Mısın Yok Musun bitti mi, bitecek mi? Esra Erol’da başlayınca iddialar arttı
ETİKETLER
#esra erol
#Mersin
#çiftçi
#Çiftçilik
#Var Mısın Yok Musun
#Naciye Şahin
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.