Biyografi
Avatar
Editor
 Canan Okur

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

TV8'in yıllardır en çok izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında 4. gün yarışan Atilla Özyüksel, hem tarzıyla hem de taktığı şapkasıyla ekranlara damga vurdu. Zuhal Topal'ı şaşkına çeviren Atilla Bey, yarışma başlar başlamaz arama motorlarında yerini aldı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında yarışan Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel mesleği nedir? İşte detaylar...

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün ekranlarında olmaya devam ediyor. 200 bin TL'nin verildiği yarışma programında Cuma günü ayrı bir heyecan yaşanmakta. Bu haftanın yeni yarışmacılarından Atilla Özyüksel ise büyük ödül için oldukça iddialı olan isimlerden. Yarışmaya katıldığı ilk dakika kıyafet stiliyle öne çıkan yarışmacı, hem Zuhal Topal'ı hem de ekran başındakileri adeta şoka uğrattı. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir?, 'Atilla Özyüksel ne iş yapıyor, evli mi?' gibi sorular ise gün içinde daha da artmış durumda. İşte Yemekteyiz 9 - 13 Mart haftasında yarışan Atilla Bey hakkında merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ ATİLLA KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftasına bomba gibi yarışmacılarla başladı. Rekabetin hiç bitmediği Yemekteyiz'de bu haftanın 4. günü mutfağa giren isim Atilla Özyüksel oldu.

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

Sadece iddiasıyla değil, kıyafet seçimi ve özellikle kafasına taktığı şapkasıyla, yarışma boyunca konuşulan Atilla Bey'in kendi gününde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak uyandırdı.

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

Atilla Özyüksel 50 yaşındadır ve aslen Trabzonludur. Yemekteyiz yarışmasına İstanbul Maltepe'den katılan yarışmacı Almanya'da doğsa da sonradan Türkiye'ye gelmiştir. Anne tarafı da Sakaryalı olan Atilla Bey yaptığı işle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

ATİLLA ÖZYÜKSEL MESLEĞİ NEDİR?

Atilla Özyüksel'in kendisine ait bir organizasyon şirketi bulunuyor. Fakat aynı zamanda bir senarist ve yönetmen olan Atilla Bey, klasik ile modern çizgilerden oluşan tarzıyla, daha yarışmaya adım atar atmaz Zuhal Topal'ın ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi tüm gözler Yemekteyiz 4. gününde yarışacak olan Atilla Bey'in rakiplerinden kaç puan alacağında.

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında 200 bin TL büyük ödülü almak için mücadele edecek yarışmacılar...

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün

