Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Atilla Özyüksel tarzıyla ekranlara damga vurdu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. 200 bin TL'nin verildiği yarışma programında Cuma günü ayrı bir heyecan yaşanmakta. Bu haftanın yeni yarışmacılarından Atilla Özyüksel ise büyük ödül için oldukça iddialı olan isimlerden. Yarışmaya katıldığı ilk dakika kıyafet stiliyle öne çıkan yarışmacı, hem Zuhal Topal'ı hem de ekran başındakileri adeta şoka uğrattı. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Atilla kimdir, aslen nerelidir?, 'Atilla Özyüksel ne iş yapıyor, evli mi?' gibi sorular ise gün içinde daha da artmış durumda. İşte Yemekteyiz 9 - 13 Mart haftasında yarışan Atilla Bey hakkında merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ ATİLLA KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftasına bomba gibi yarışmacılarla başladı. Rekabetin hiç bitmediği Yemekteyiz'de bu haftanın 4. günü mutfağa giren isim Atilla Özyüksel oldu.

Sadece iddiasıyla değil, kıyafet seçimi ve özellikle kafasına taktığı şapkasıyla, yarışma boyunca konuşulan Atilla Bey'in kendi gününde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak uyandırdı.

Atilla Özyüksel 50 yaşındadır ve aslen Trabzonludur. Yemekteyiz yarışmasına İstanbul Maltepe'den katılan yarışmacı Almanya'da doğsa da sonradan Türkiye'ye gelmiştir. Anne tarafı da Sakaryalı olan Atilla Bey yaptığı işle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ATİLLA ÖZYÜKSEL MESLEĞİ NEDİR?

Atilla Özyüksel'in kendisine ait bir organizasyon şirketi bulunuyor. Fakat aynı zamanda bir senarist ve yönetmen olan Atilla Bey, klasik ile modern çizgilerden oluşan tarzıyla, daha yarışmaya adım atar atmaz Zuhal Topal'ın ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi tüm gözler Yemekteyiz 4. gününde yarışacak olan Atilla Bey'in rakiplerinden kaç puan alacağında.

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında 200 bin TL büyük ödülü almak için mücadele edecek yarışmacılar...

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün