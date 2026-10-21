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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:26

Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Burak Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. 26 yaşındaki yarışmacının memleketi, mesleği ve eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:26

ekranlarında yayınlanan programında yarışan , izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. doğumlu olan ve aslen Gümüşhaneli olduğu belirtilen Yılmaz, uluslararası satış yöneticisi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra tiyatro ve yönetmenlikle de ilgilenen yarışmacının yaşamına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. İşte Yemekteyiz Burak Yılmaz'ın yaşı, memleketi ve mesleği hakkında merak edilenler.

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacısı Burak Yılmaz'ın yaşı, memleketi, eğitimi ve mesleki yaşamına dair bilgiler paylaşıldı.
13 Ocak 2000 İstanbul doğumlu olan Burak Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır ve aslen Gümüşhanelidir.
Uluslararası satış yöneticisi olarak çalışan Yılmaz, aynı zamanda tiyatro, oyunculuk ve yönetmenlikle ilgilenmektedir.
Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olmuştur.
Marmara Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesinde İşletme Mühendisliği alanında ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.
İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ BURAK YILMAZ KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacılarından Burak Yılmaz, mesleği ve eğitim hayatıyla merak ediliyor. İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Gümüşhaneli olduğu belirtilen Yılmaz, uluslararası satış yöneticisi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra tiyatro, oyunculuk ve yönetmenlikle de ilgilenen yarışmacı, farklı alanlardaki deneyimleriyle dikkat çekiyor.

Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BURAK YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

13 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Burak Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan yarışmacı, aslen Gümüşhanelidir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Yılmaz'ın yaşı ve memleketi, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BURAK YILMAZ NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Burak Yılmaz, İstanbul doğumludur ve aslen Gümüşhanelidir. İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz, özel hayatını ve aile yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak tutuyor. Yarışmacının memleketi ve yaşamına ilişkin ayrıntılar, programa katılmasının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ BURAK YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Burak Yılmaz, Uluslararası satış yöneticisi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra eğitimini farklı alanlarda sürdüren Yılmaz, dört üniversitede öğrenim gördü. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olan yarışmacı, Marmara Üniversitesinde İşletme alanında yüksek lisansını tamamladı. Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesinde İşletme Mühendisliği alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 

Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

Burak Yılmaz'ın ilgi alanları iş ve eğitim hayatıyla sınırlı değil. Tiyatro ve oyunculukla ilgilenen yarışmacı, yönetmenlik çalışmaları da yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Yılmaz, sanat alanındaki çalışmalarını mesleki yaşamıyla birlikte sürdürüyor.

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#İstanbul
#zuhal topal'la yemekteyiz
#TV8
#gümüşhane
#burak yılmaz
#Biyografi
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