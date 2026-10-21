Yemekteyiz Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Burak Yılmaz, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu olan ve aslen Gümüşhaneli olduğu belirtilen Yılmaz, uluslararası satış yöneticisi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra tiyatro ve yönetmenlikle de ilgilenen yarışmacının yaşamına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. İşte Yemekteyiz Burak Yılmaz'ın yaşı, memleketi ve mesleği hakkında merak edilenler.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacılarından Burak Yılmaz, mesleği ve eğitim hayatıyla merak ediliyor. İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Gümüşhaneli olduğu belirtilen Yılmaz, uluslararası satış yöneticisi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra tiyatro, oyunculuk ve yönetmenlikle de ilgilenen yarışmacı, farklı alanlardaki deneyimleriyle dikkat çekiyor.
13 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Burak Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan yarışmacı, aslen Gümüşhanelidir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Yılmaz'ın yaşı ve memleketi, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Burak Yılmaz, İstanbul doğumludur ve aslen Gümüşhanelidir. İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz, özel hayatını ve aile yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak tutuyor. Yarışmacının memleketi ve yaşamına ilişkin ayrıntılar, programa katılmasının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Burak Yılmaz, Uluslararası satış yöneticisi olarak çalışıyor. İş hayatının yanı sıra eğitimini farklı alanlarda sürdüren Yılmaz, dört üniversitede öğrenim gördü. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olan yarışmacı, Marmara Üniversitesinde İşletme alanında yüksek lisansını tamamladı. Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesinde İşletme Mühendisliği alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimine devam ediyor.
Burak Yılmaz'ın ilgi alanları iş ve eğitim hayatıyla sınırlı değil. Tiyatro ve oyunculukla ilgilenen yarışmacı, yönetmenlik çalışmaları da yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Yılmaz, sanat alanındaki çalışmalarını mesleki yaşamıyla birlikte sürdürüyor.