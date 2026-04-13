Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Defne kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Kocaoğlu aslen nerelidir?

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. günü mutfakta ter dökecek isim Defne Hanım oldu. Defne Kocaoğlu'nun kim olduğu, memleketi ve yaşı da merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Nisan haftasında 2. gün yarışan Defne Hanım kimdir, mesleği nedir? Defne Kocaoğlu evli mi? İşte detaylar...

Zuhal Topal'ın şen şakrak sunumuyla ekranlara gelen ve yıllardır yoğun ilgi gören yarışma programı Yemekteyiz'de 13-17 Nisan haftası başladı. 5 farklı Yemekteyiz villasında yerini alırken, bu haftanın 2. günü mutfaktaki isim Defne Hanım oluyor. Yarışma boyunca kendinden emin duruşu ve sakin tavırlarıyla izleyicinin radarına takılan Defne Kocaoğlu hakkında birçok detay da araştırılmaya başlandı. Peki Yemekteyiz Defne Hanım kimdir, kaç yaşındadır? Defne Kocaoğlu aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Yemekteyiz Defne Kocaoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftasının ikinci günü yarışmacısı Defne Kocaoğlu hakkında bilgiler paylaşıldı.
Defne Kocaoğlu 33 yaşındadır ve Gebze'den yarışmaya katılmaktadır.
Evli ve 5 aylık bir çocuğu vardır.
Aslen Elazığlıdır ve boş vakitlerinde sosyal medyada pasta-börek satışı yapmaktadır.
Daha önce Elazığ'da memur olarak çalışmış, işinden istifa edip Gebze'ye yerleşmiştir.
Şu anda özel bir kursta pastacılık eğitimi almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ DEFNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dikkat çeken ismi Defne Kocaoğlu, yarışmaya Kocaeli'nin ilçesinden katılıyor. Evli ve 5 aylık çocuğu olan Defne Kocaoğlu henüz 33 yaşındadır.

Kızıyla vakit geçirmekten ve birlikte seyahat etmekten oldukça keyif aldığını söyleyen Defne Kocaoğlu, el lezzetine de oldukça güveniyor. 2 yıllık evli olan Defne Hanım'ın 200 bin TL'yi alıp alamayacağı ise sabırsızlıkla bekleniyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DEFNE KOCAOĞLU ASLEN NERELİDİR?

Zuhal Topla'la Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacısı Defne Kocaoğlu, aslen Elazığlıdır. Kendi gününde de 'a özgü yöresel tatlara yer vereceği düşünülen Defne Hanım, yaklaşık 1 senedir Kocaeli'nde bulunuyor. Elazığ'da doğup büyüyen Defne Hanım, boş vakitlerinde ise sosyal medyada pasta ve börek satışı yapmakta.

Dah önce ise Elazığ'da memur olarak çalışan Defne Hanım, işinden istifa ederek, Gebze'ye yerleşmiş. Defne Kocaoğlu şu anda da özel bir kursta pastacılık eğitimi almakta.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13-17 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yarışan isimler gün ve gümn aşağıdaki gibidir...

GünYarışmacı
1. günYusuf Yetişen
2. günDefne Kocaoğlu
3. günFatma Kök
4. günDınar Akgün
5. günMustafa Hüseyinoğlu
YEMEKTEYİZ 10 NİSAN CUMA KİM KAZANDI?

'de her Cuma büyük final yaşanıyor. 200 bin TL'lik büyük ödül ise en yüksek puanı olan yarışmacıya gidiyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü ise haftanın kazanan ismi Ahmet Bey oldu. Toplam 39 puan alan Ahmet Bölüç 200 bin TL'yi alarak yarışmadan ayrıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Yusuf kimdir, mesleği nedir? Yemekteyiz Yusuf Yetişen aslen nerelidir?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Sema Develioğlu kimdir? Yemekteyiz Sema Hanım Osmanlı soyundan mı?
