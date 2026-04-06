Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Sema Develioğlu kimdir? Yemekteyiz Sema Hanım Osmanlı soyundan mı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftası gümbür gümbür başladı. Bu haftanın dikkat çeken ismi ise Sema Hanım oldu. Yarışmada 2. gün mutfakta ter dökecek Sema Develioğlu, köküne dair yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sem Develioğlu kimdir? Yemekteyiz Sema Hanım, gerçekten Osmanlı soyundan mı? İşte Yemekteyiz 6-10 Nisan haftasında 2. gün yarışan Sema Hanım hakkında merak edilen tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 20:30

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftaya damga vuran isim Sema Hanım oldu. Hafta boyunca rekabetin hiç eksik olmayacağı 'de 2. gün yarışan Sema Hanım, yarışma başlar başlamaz, sosyal medyanın radarına takıldı. Arama motorlarında da ismi araştırılan Sema Hanım'ın kim olduğu, mesleği ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. Peki Yemekteyiz'de 'Ben saraylıyım' diyen Sema Develioğlu kimdir, yaşı kaçtır? Sema Develioğlu mesleği nedir, evli mi? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Sema Develioğlu kimdir? Yemekteyiz Sema Hanım Osmanlı soyundan mı?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 6-10 Nisan haftasının ikinci gün yarışmacısı Sema Develioğlu, 'saraylı' olduğunu ve Kanuni Sultan Süleyman'ın soyundan geldiğini iddia etmesiyle dikkat çekti.
Sema Develioğlu, iki çocuk annesi ve 22 yıl vergi dairesinde yöneticilik yaptıktan sonra emekli olmuştur.
70 yaşında olan Sema Develioğlu, İstanbul Çekmeköy'den yarışmaya katılıyor.
'Bana saraylı derler' diyen Sema Hanım, 7 göbek İstanbullu olduğunu belirtmiştir.
Sema Develioğlu'nun 6-10 Nisan haftasında yarışan diğer isimler Elif Cındık, Ahmet Bölüç, Elif Coşkun ve Fırat Korkmaz'dır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ SEMA DEVELİOĞLU KİMDİR?

TV8 ekranlarının yıllardır değişmeyen adresi Yemekteyiz'de bu hafta yine oldukça iddialı isimler Yemekteyiz mutfağında teker teker yerini alacak.

6-10 Nisan haftasının 2. gününde tezgah başında mücadelesine devam edecek isim ise Sema Hanım oldu. Sema Develioğlu, iki çocuk annesidir. Uzun yıllar vergi dairesinde yöneticilik görevi üstlenen Sema Hanım, şu anda emekli olmanın tadını çıkarıyor. 22 yıl süren iş hayatı sonrasında emekli olan Sema Hanım, bu güne kadar da iki evlilik yapmıştır.

Yemekteyiz 2. günü yarışan Sema Hanım 70 yaşındadır ve İstanbul Çekmeköy'den yarışmaya katılıyor. Eşi ile yalnız yaşayan Sema hanım, zarif tarzı ve konuşma üslubuyla hem izleyenlerin hem de Zuhal Topal'ın ilgisini çekmeyi başardı.

Yaşına rağmen oldukça dinç ve enerjik olan Sema Hanım, spor yapmayı ve şarkı söylemeyi de oldukça seviyor. Yarışma boyunca sergilediği samimi ve doğal halleriyle izleyicinin sempatisini ilk günden kazanan Sema Hanım'ın menüsü de merak uyandırdı.

YEMEKTEYİZ SEMA HANIM OSMANLI SOYUNDAN MI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan Sema Hanım'a dair en çok merak edilen konuların başında kökeni geliyor. Sema Develioğlu'nun 'Ben Kanuni Sultan Süleyman'ın soyundan geliyorum' açıklaması, izleyenleri ve yarışmadaki rakiplerini şaşırtırken, Sema Hanım'ın Osmanlı soyundan gelip gelmediği merak edildi.

'Bana saraylı derler' diyen Sema Hanım, bir kere daha dikkatleri üzerine çekerken, tam 7 göbek İstanbullu olduğu ortaya çıktı. Ailesinin nesiller boyunca İstanbul'da yaşadığını dile getiren Sema Develioğlu, Kanuni Sultan Süleyman ile olan soy bağını net olarak ortaya çıkarmasa da, bu iddiasıyla Yemekteyiz'in bu hafta yarışan yarışmacılar arasında kendisini en dikkat çeken isim yapmayı başardı.

YEMEKTEYİZ 6-10 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz her Cuma 200 bin TL büyük ödül dağıtmaya devam ediyor. Her hafta 5 farklı yarışmacı Yemekteyiz mutfağında yer alırken, bu haftanın belirlenen yarışmacılarına gün ve gün birlikte göz atalım...

GünYarışan İsim
1Elif Cındık
2Sema Develioğlu
3Ahmet Bölüç
4Elif Coşkun
5Fırat Korkmaz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Elif Cındık kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz'de ilk gün yarışan Elif Cındık kaç yaşında?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Yusuf Güven kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Yusuf Güven mesleği nedir?
ETİKETLER
#Kanuni Sultan Süleyman
#Zuhal Topal'la Yemekteyiz
#Yemekteyiz Yarışmacısı
#Sema Develioğlu
#Sema Hanım
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.