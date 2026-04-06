Yemekteyiz Sema Develioğlu kimdir? Yemekteyiz Sema Hanım Osmanlı soyundan mı?

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftaya damga vuran isim Sema Hanım oldu. Hafta boyunca rekabetin hiç eksik olmayacağı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2. gün yarışan Sema Hanım, yarışma başlar başlamaz, sosyal medyanın radarına takıldı. Arama motorlarında da ismi araştırılan Sema Hanım'ın kim olduğu, mesleği ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. Peki Yemekteyiz'de 'Ben saraylıyım' diyen Sema Develioğlu kimdir, yaşı kaçtır? Sema Develioğlu mesleği nedir, evli mi? İşte detaylar...
TV8 ekranlarının yıllardır değişmeyen adresi Yemekteyiz'de bu hafta yine oldukça iddialı isimler Yemekteyiz mutfağında teker teker yerini alacak.
6-10 Nisan haftasının 2. gününde tezgah başında mücadelesine devam edecek isim ise Sema Hanım oldu. Sema Develioğlu, iki çocuk annesidir. Uzun yıllar vergi dairesinde yöneticilik görevi üstlenen Sema Hanım, şu anda emekli olmanın tadını çıkarıyor. 22 yıl süren iş hayatı sonrasında emekli olan Sema Hanım, bu güne kadar da iki evlilik yapmıştır.
Yemekteyiz 2. günü yarışan Sema Hanım 70 yaşındadır ve İstanbul Çekmeköy'den yarışmaya katılıyor. Eşi ile yalnız yaşayan Sema hanım, zarif tarzı ve konuşma üslubuyla hem izleyenlerin hem de Zuhal Topal'ın ilgisini çekmeyi başardı.
Yaşına rağmen oldukça dinç ve enerjik olan Sema Hanım, spor yapmayı ve şarkı söylemeyi de oldukça seviyor. Yarışma boyunca sergilediği samimi ve doğal halleriyle izleyicinin sempatisini ilk günden kazanan Sema Hanım'ın menüsü de merak uyandırdı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan Sema Hanım'a dair en çok merak edilen konuların başında kökeni geliyor. Sema Develioğlu'nun 'Ben Kanuni Sultan Süleyman'ın soyundan geliyorum' açıklaması, izleyenleri ve yarışmadaki rakiplerini şaşırtırken, Sema Hanım'ın Osmanlı soyundan gelip gelmediği merak edildi.
'Bana saraylı derler' diyen Sema Hanım, bir kere daha dikkatleri üzerine çekerken, tam 7 göbek İstanbullu olduğu ortaya çıktı. Ailesinin nesiller boyunca İstanbul'da yaşadığını dile getiren Sema Develioğlu, Kanuni Sultan Süleyman ile olan soy bağını net olarak ortaya çıkarmasa da, bu iddiasıyla Yemekteyiz'in bu hafta yarışan yarışmacılar arasında kendisini en dikkat çeken isim yapmayı başardı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz her Cuma 200 bin TL büyük ödül dağıtmaya devam ediyor. Her hafta 5 farklı yarışmacı Yemekteyiz mutfağında yer alırken, bu haftanın belirlenen yarışmacılarına gün ve gün birlikte göz atalım...
|Gün
|Yarışan İsim
|1
|Elif Cındık
|2
|Sema Develioğlu
|3
|Ahmet Bölüç
|4
|Elif Coşkun
|5
|Fırat Korkmaz