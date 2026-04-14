Yemekteyiz Fatma Kök kimdir, aslen nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta dikkat çeken isimlerinden biri de 3. gün yarışan isim Fatma Hanım oldu. Yemek yapma konusunda rakip tanımayan Fatma Hanım, yarışma başlar başlamaz izleyicinin ilgisini çekmeyi de başardı. Peki Yemekteyiz'de 13-17 Nisan haftası 3. gün mutfağa giren isim Fatma Kök kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Yemekteyiz Fatma Hanım mesleği nedir? İşte Fatma Kök'e dair merak edilenler...

Yemekteyiz Fatma Kök kimdir, aslen nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma ne iş yapıyor?
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 17:15
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 17:15

TV8'in en çok kazandıran yemek yarışması 'la 'de bu sezon büyük ödül artık 200 bin TL. Her hafta 5 farklı yarışmacı Yemekteyiz villasına gelerek, büyük ödül için mücadele ediyor. 13-17 Nisan haftasında 3. gün yarışan Fatma Kök ise iddiasıyla rakiplerine ilk günden göz dağı verdi. Peki Yemekteyiz Fatma Kök kimdir, kaç yaşında ve memleketi neresi? Yemekteyiz Fatma Hanım ne iş yapıyor? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Fatma Kök kimdir, aslen nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TV8'in yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13-17 Nisan haftasında yarışan 3. gün yarışmacısı Fatma Kök, 200 bin TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor.
Fatma Kök 40 yaşında ve iki çocuk annesidir.
Kendisi aslen Şanlıurfalıdır.
Fatma Kök bir el sanatları tasarımcısıdır ve yurt dışına açılmıştır.
Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftasında yarışan diğer isimler Yusuf Yetişen, Defne Kocaoğlu, Pınar Akgün ve Mustafa Hüseyinoğlu'dur.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ FATMA KÖK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftasına yine birbirinden iddialı 5 yarışmacı ile başladı. 3. gün büyük ödül 200 bin TL için mutfakta hünerlerini sergileyecek yarışmacı ise Fatma Kök.

Fatma Hanım 40 yaşındadır ve iki çocuk sahibi. Eşiyle şu anda boşanma aşamasında olduğunu söyleyen Fatma Koç 'Hayat şimdi benim için başlıyor' diyor.

Yemekteyiz'in dikkat çeken ismi Fatma Koç aslen Şanlıurfalı. Memleketinin en sevilen tatlarını sofrasına taşıyacağı düşünülen Fatma Hanım'ın Çarşamba günü rakiplerinden kaç puan alacağı ise merak konusu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATMA NE İŞ YAPIYOR?

Yemekteyiz'in 13-17 Nisan haftası ekranlara damga vurmaya devem ediyor. Fatma Koç, ilk günden rakip tanımam diyerek iddiasıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Fatma Kök'ün mesleği ise arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Üretken bir karaktere sahip olan Fatma Hanım şu anda aktif olarak çalışmasa da kendisi bir el sanatları tasarımcısı.

Sabır ve estetiğin kritik bir öneme sahip olduğu alanda çalışan Fatma Hanım, bardaklar üzerine işlediği desenlerle yurt dışına açılmayı başarmış bir isim. Ayrıca el sanatları alanında da eğitimler veren Fatma Hanım'ın özellikle sunum konusunda titiz davranacağı düşünülüyor.

YEMEKTEYİZ 13-17 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13-17 Nisan haftasında 200 bin TL için yarışacak isimler aşağıdaki gibidir;

Yarışma GünüYarışmacı İsmi
1. GünYusuf Yetişen
2. GünDefne Kocaoğlu
3. GünFatma Kök
4. GünPınar Akgün
5. GünMustafa Hüseyinoğlu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Defne kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Kocaoğlu aslen nerelidir?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Yusuf kimdir, mesleği nedir? Yemekteyiz Yusuf Yetişen aslen nerelidir?
