TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final gününe damga vuran isim Fırat Korkmaz oldu. Fırat Bey, Pazartesi günü yarışma başlar başlamaz, Yemekteyiz masasında yaptığı yorumlar ve sakin tavırlarıyla izleyicinin radarına takılan Fırat Bey'in kim olduğu, yaşı ve mesleği merak ediliyor. Peki 200 bin TL için Yemekteyiz mutfağında 6-10 Nisan haftasında yarışan Fırat Korkmaz kimdir, ne iş yapıyor? Fırat Korkmaz mesleği nedir? İşte tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Fırat Korkmaz kimdir, mesleği nedir? Yemekteyiz Fırat nokta atışı yorumlarıyla dikkat çekti TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın final günü yarışmacısı Fırat Korkmaz, mutfak dizaynı işiyle uğraşan ve aynı zamanda mutfak şefi olan 18 yıllık alaylı bir aşçıdır. Fırat Korkmaz aslen Diyarbakırlıdır ve uzun yıllar İzmir'de yaşamıştır. Mutfak dizaynı işiyle uğraşmakta ve otel dizaynı ile ilgilenmektedir. 18 yıllık alaylı bir aşçı olup, tamamen saha tecrübesiyle yetişmiştir ve Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağına da hakimdir. Fırat Korkmaz evlidir ve eşi de kendisi gibi aşçıdır. Yemekteyiz'in 6-10 Nisan haftasında yarışan diğer isimler Elif Cındık, Sema Develioğlu, Ahmet Bölüç ve Elif Coşkun'dur.

YEMEKTEYİZ FIRAT KORKMAZ KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

TV82in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Fırat Korkmaz, aslen Diyarbakırlıdır. Ancak uzun yıllar İzmir'de yaşayan Fırat Bey, mutfak dizaynı işi ile meşgul olmaktadır. Otel dizaynı ile ilgilenen Fırat Bey, aynı zamanda mutfak şefi olarak görev alıyor.

18 yıllık alaylı aşçı olan Fırat Korkmaz, tamamen saha tecrübesiyle yetişmiş bir isimdir. Temelden mutfak bilgisi alan Fırat Bey, A'dan Z'ye tüm mutfaklara hakim olduğunu ifade etti.

Bununla beraber işi nedeniyle hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatleri olan Fırat Korkmaz, sadece Türk yemekleri değil, aynı zamanda dünya mutfağına hakim bir aşçı olarak dikkatleri üzerine çekti.

YEMEKTEYİZ FIRAT KORKMAZ EVLİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta ilgi toplayan yarışmacısı Fırat Korkmaz evlidir. Üstelik Fırat Bey'in eşi de kendisi gibi aşçı.

Eşinin ailesinin İstanbul Beykoz'da oturmasından dolayı sıklıkla İstanbul'a geldiğini söyleyen Fırat Bey, mesleki donanımıyla şimdiden yarışmacıların gözünü korkutmuş durumda. Bakalım Cuma günü yarışacak olan Fırat Bey, tüm haftanın dengelerini değiştirebilecek mi?

YEMEKTEYİZ 6-10 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları aşağıdaki gibidir...

1. gün yarışan ismi Elif Cındık

2. gün yarışan ismi Sema Develioğlu

3. gün yarışan ismi Ahmet Bölüç

4. gün yarışan ismi Elif Coşkun

5. gün yarışan ismi Fırat Korkmaz