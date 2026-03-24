Yemekteyiz Kaan kimdir, mesleği nedir? Kaan Karaşoğlu'nun annesi Yemekteyiz'in ilk yarışmacılarından çıktı

TV8'in en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü yarışan Kaan Bey, sanatla iç içe büyümüş bir isim olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 23-27 Mart haftasında yarışan Kaan Karaşoğlu, genç yaşına rağmen elinin lezzetine ve pratikliğine güveniyor. Boynunda aşçı dövmesi bulunan Kaan Bey'in annesi de meğer ilk Yemekteyiz yarışmacılarındanmış. Zuhal Topal'da Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı hem özel hayatı hem de tavrıyla dikkatleri üzerine çekerken, arama motorlarında 'Yemekteyiz Kaan kimdir?', 'Yemekteyiz Kaan mesleği nedir, aslen nereli?' gibi sorular da hızla cevap aramaya başladı. İşte Kaan Karaşoğlu'na dair merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ KAAN KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topla'la Yemekteyiz yeni haftasında yine oldukça renkli yarışmacıları evinde konuk ediyor. Yarışmacılardan final günü yarışan isim ise Kaan Bey oldu.

Yarışma başlar başlamaz ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başaran Kaan Bey henüz 23 yaşında. İstanbul Üsküdar'dan programa katılan Kaan Karaşoğlu aslen Kastamonulu. Gastronomi 4. sınıf öğrencisi olan Kaan Karaşoğlu, yarışmanın ilk dakikasından boynundaki aşçı dövmesiyle Zuhal Topal'ın dikkatini çekti.

KAAN KARAŞOĞLU'NUN ANNESİ YEMEKTEYİZ'İN İLK YARIŞMACILARINDAN ÇIKTI

Yemekteyiz'de final günü bütün dengeleri değiştirmesi beklenen gastronomi öğrencisi Kaan Karaşoğlu'nun annesine dair bir detay izleyiciyi şoke etti.

Yemekteyiz'de 2008 yılında yarışan Yasemin Hanım, Kaan Bey'in annesi çıktı. Haftayı 3. tamamlayan Yasemin Hanım'ın oğlu Kaan Bey ise bu haftayı birinci kapatma konusunda oldukça iddialı.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 23-27 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz 1. gün yarışan yarışmacısı – Hakan Kaan

Yemekteyiz 2. Gün yarışan yarışmacısı – Garanfil Çiçek Hagverdiyeva

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – İrem Ayıkoğlu

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Naciye İskender

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Kaan Karaşoğlu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Come Dine With Me'nin Türkiye uyarlaması olan Yemekteyiz, 2008 yılında Show TV ekranlarında başlamıştır. Daha sonra ise FOX ve Kanal D ekranlarında da yayınlanan Yemekteyiz, farklı isimlerle yayın hayatına devam etse de, en son 2021 yılında TV8 ekranlarına geçerek Zuhal Topal'la Yemekteyiz adı altında ekranlarda olmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün TV8'de 16:00'da yeni bölümleri yayınlanan Yemekteyiz'de büyük ödül ise Cuma günü veriliyor. Tüm hafta hem Zuhal Topal'dan hem de rakip yarışmacılardan en yüksek puanı alan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi oluyor.