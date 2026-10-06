Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Meryem Hanım, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın üçüncü gününde rakiplerinin karşısına çıkacak olan Meryem Hanım’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Meryem kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Meryem kimdir? Meryem Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Meryem Hanım, tarzı, mesleği ve performansıyla dikkat çekiyor. Meryem Hanım, meslek olarak aşçılık yapmaktadır. Renkli saçları, ikonik gözlükleri ve kendine özgü tarzıyla izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Yarışmacının haftanın üçüncü günü olan 7 Ekim Çarşamba günü rakiplerinin karşısına çıkacağı belirtilmiştir. Meryem Hanım'ın yaşı, doğum tarihi ve memleketi hakkında henüz resmi ve net bir bilgi bulunmamaktadır.

YEMEKTEYİZ MERYEM HANIM KİMDİR?

Meryem Hanım, renkli saçları ve ikonik gözlükleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan biri. Kendine özgü tarzıyla izleyicilerin ilgisini çeken Meryem, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 7 Ekim Çarşamba günü ekrana gelecek bölümünde rakiplerinin karşısına çıkacak. Hazırlayacağı menü ve yarışmadaki performansı şimdiden merak konusu oldu.

YEMEKTEYİZ MERYEM HANIM KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz Meryem’in yaşı ve doğum tarihiyle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Meryem Hanım’ın yaşına ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

YEMEKTEYİZ MERYEM NERELİ?

Yemekteyiz Meryem’in nereli olduğu konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının memleketiyle ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken, bu konuda açıklama bulunmuyor.

YEMEKTEYİZ MERYEM NE İŞ YAPIYOR?

Meryem Hanım’ın mesleği aşçılık. Yemekteyiz’de mutfaktaki deneyimini de ortaya koyan Meryem, hazırladığı yemeklerin yanı sıra rakiplerinin sofralarına yaptığı yorumlarla da dikkat çekiyor.

Meryem Hanım, yarışmanın ilk gününde yaptığı yorumlar ve kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Renkli saçları ve ikonik gözlükleriyle de izleyicilerin ilgisini çeken Meryem, rakiplerinin sofralarını değerlendirirken yaptığı yorumlarla öne çıktı. Şimdi ise kendi sofrasıyla rakiplerinden yüksek puan almak için mücadele edecek.