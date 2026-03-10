Yemekteyiz Serpil kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Serpil Yenigün mesleği nedir?

TV8'in milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftasına yine birbirinden iddialı ve eğlenceli yarışmacılar konuk etti. 9 - 13 Mart haftasının final gününde ise Serpil Yenigün yarışıyor. İzleyicinin dikkatini daha ilk dakikalardan itibaren çekmeyi başaran Serpil Hanım, arama motorlarında da yoğun şekilde aratılıyor. Peki Yemekteyiz 5. günü yarışan Serpil Yenigün kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Serpil Hanım mesleği nedir? Detayla haberimizde...

YEMEKTEYİZ SERPİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta dikkat çeken isimleri arasında Serpil hanım bulunuyor. Yemekteyiz'de tüm dengelerin değişebileceği Cuma günü yarışan Serpil Hanım, yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katıldı.

Enerjisi ve dobra yorumlarıyla izleyici radarına giren Serpil Yenigün, 50 yaşında olmasına rağmen, genç duruşuyla Zuhal Topal'ın beğenisini kazandı.

Bekar bir anne olan Serpil Hanım'ın iki oğlu var. Çocukları yurt dışında olmasından dolayı sık sık yurt dışı seyahatleri de gerçekleştiriyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Cuma günü yarışacak olan Serpil Hanım'ın rakiplerinden kaç puan alacağı ise sabırsızlıkla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ SERPİL YENİGÜN MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 5. gün mutfakta ter dökecek isim Serpil Hanım'ın mesleği de izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Yemek sektöründe tedarik ve satış alanında uzun zaman boyunca çalışan Serpil Yenigün, şu anda spor salonlarında yiyecek ve içecek bölümünde görev almakta. Sağlıklı ve lezzetli ürünleri aynı tabakta harmanlamayı düşünen Serpil Hanım, mutfak ve el lezzeti konusunda da oldukça iddialı bir isim olarak öne çıkıyor.

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında Cuma günü yapılacak 200 bin TL'lik büyük ödül için yarışan isimler...

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün