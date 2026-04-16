Biyografi
Yiğit Macit kimdir? Yiğit Macit kaç yaşında, mesleği nedir?

Yiğit Macit, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Özellikle sosyal medyadaki aktif olarak rol oynayan Yiğit Macit, yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlüler arasında yer alıyor. Şimdilerde hakkında çıkan savcılık ifadeleriyle gündemde yerini alan Yiğit Macit’in özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklu şüpheli Yiğit Macit’in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yiğit Macit kimdir? Yiğit Macit kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar…

16.04.2026
saat ikonu 09:36
16.04.2026
saat ikonu 09:36

Geçtiğimiz aylarda tarafından yürütülen geniş kapsamlı kapsamında tutuklanan ünlü isimler arasında yer alan Yiğit Macit’in kim olduğu merak edildi. Daha çok sosyal medyadaki aktif kişiliği ve kariyerle adından söz ettiren Yiğit Macit, yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlüler arasında yer alıyor. Şimdilerde hakkında çıkan savcılık ifadeleriyle gündemde yerini alan Yiğit Macit’in özel hayatına dair detaylar merak ediliyor. Yasaklı madde soruşturması kapsamında masaj içeriklerinin ve para transferlerinin gün yüzüne çıktığı Yiğit Macit’in kim olduğu araştırılıyor. Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklu şüpheli ünlü isimler arasında bulunan Yiğit Macit, kişisel yaşantısıyla kamuoyu tarafından merak uyandırıyor. Peki, Yiğit Macit kimdir? Yiğit Macit kaç yaşında? Yiğit Macit mesleği nedir? Yiğit Macit hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yiğit Macit’e dair bilinmeyenler…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'in kim olduğu, yaşı, mesleği ve özel hayatına dair detaylar merak edilmektedir.
Yiğit Macit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan ünlüler arasındadır.
Sosyal medyadaki aktif kişiliği ve marka danışmanlığı ile pazarlama alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.
Özel hayatına dair kamuoyunda fazla bilgi bulunmamaktadır ve yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih etmektedir.
Bazı kaynaklarda 1994 doğumlu olduğu iddia edilse de bu bilgi resmi olarak doğrulanmamıştır; 2017'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olduğu belirtilmektedir.
Mesleği marka danışmanlığı ve pazarlama olup, fenomen-ünlü ilişkileri ve sosyal medya stratejileri üzerine içerikler üretmektedir.
RE-EDITION isimli ajansın kurucusu olduğu belirtilen Yiğit Macit'in 32 yaşında olduğu söylenmektedir.
YİĞİT MACİT KİMDİR?

Yiğit Macit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü isimlerden biridir. Özellikle alanındaki aktif kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Macit, marka danışmanlığı ve pazarlama alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Macit’in özel hayatına ilişkin kamuoyunda pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Özel hayatını ve kişisel yaşantısını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yiğit Macit hakkında kamuoyuna açık detaylı bilgiler yer almamaktadır. Hakkında sınırlı bilgiler paylaşılan Macit, geçtiğimiz yıl aralık ayında gerçekleşen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli ünlü isimler arasındadır. Macit, özellikle son zamanlarda yasaklı madde soruşturması çerçevesinde adını sıkça duyurmuştur.

YİĞİT MACİT KAÇ YAŞINDA?

Özel hayatı hakkında kamuoyunda herhangi detaylı bilgi yer almayan Yiğit Macit’in kaç yaşında olduğu ve doğum tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynaklarda Macit’in 1994 yılında İstanbul’da doğduğu iddia edilmektedir. Resmi makamlarca doğrulanmamış bu bilgiler, kamuoyunda yer alsa da Macit'in, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olduğu belirtilmektedir.

Daha çok sosyal medyadaki aktif kişiliği ve kariyerle adından söz ettiren Yiğit Macit, yasaklı madde soruşturması kapsamında adını geniş kitlelere duyurmuştur. Şimdilerde hakkında çıkan savcılık ifadeleriyle gündemde yerini alan Macit, yasaklı madde soruşturması kapsamında masaj içeriklerinin ve para transferlerinin gün yüzüne çıktığı haberleriyle yeniden gündemde yerini almaktadır.

YİĞİT MACİT MESLEĞİ NEDİR?

Birçok ünlü ismin yakından takip ettiği Yiğit Macit, marka danışmanlığı ve pazarlama alanında çalışmalar yapmaktadır. Daha çok fenomen-ünlü ilişkileri ve sosyal medya stratejileri üzerine içerikler üreten Macit, özellikle ünlü isimlerle yürüttüğü iş birlikleriyle adından söz ettirmektedir.

Sosyal medya içerik üreticilerinin yakından tanıdığı Yiğit Macit, marka danışmanlığı çerçevesinde şirketlere ve bireylere özel sosyal medya yönetimi, pazarlama stratejileri ve etkileyici iş birlikleri konularında hizmet vermektedir. 32 yaşında olduğu söylenen Macit, aynı zamanda RE-EDITION isimli ajansın kurucusudur. Macit, cemiyet ve iş dünyasından ünlü iş adamlarıyla yaptığı iş birlikleriyle de tanınmaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Bozok kimdir? Aleyna Bozok kaç yaşında, aslen nereli?
Arif Ertan Güntav kimdir? Arif Ertan Güntav neden öldü?
