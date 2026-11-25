TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın yarışmacıları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 23-27 Kasım haftasında mutfağa giren isimlerden biri de Adem Öztürk oldu. Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan ve altı kardeş olduklarını belirten Öztürk'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ne iş yapıyor, evli mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

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HABERİN ÖZETİ Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Kasım haftasında yarışan Adem Öztürk'ün hayatı ve biyografik bilgileri merak konusu oldu. Adem Öztürk 25 yaşındadır ve aslen Şanlıurfalıdır. Yarışmaya katılmadan yaklaşık dört ay önce İstanbul'a taşınmış olup yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Altı kardeş olduklarını belirten yarışmacının mesleği kasaplıktır. Öztürk, haftanın beşinci gününde yemeklerini hazırlayarak rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan puan alacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ADEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Adem Öztürk, TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Kasım 2026 haftasında yarışan isimleri arasında yer alıyor. Aslen Şanlıurfalı olan Öztürk, yarışmaya katılmadan yaklaşık dört ay önce İstanbul'a taşındı. Altı kardeş olduklarını belirten yarışmacı, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

ADEM ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Adem Öztürk 25 yaşında. Genç yarışmacı, haftanın beşinci gününde hazırlayacağı yemeklerle rakiplerinden ve programın sunucusu Zuhal Topal'dan yüksek puan almaya çalışacak.

ADEM ÖZTÜRK ASLEN NERELİ?

Adem Öztürk aslen Şanlıurfalı. Bir süre önce İstanbul'a taşınan yarışmacı, memleketinden ayrılarak yeni yaşamını İstanbul'da kurdu. Öztürk, yarışmaya da Şanlıurfa'dan katıldığını belirtti.

ADEM ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Adem Öztürk'ün mesleği kasaplık. 25 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin yanı sıra yemek konusundaki becerilerini de Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında sergilemeye hazırlanıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan Adem Öztürk, genç yaşına rağmen kasaplık mesleğiyle çalışma hayatını sürdürüyor. Aslen Şanlıurfalı olan ve İstanbul'da yaşamaya başlayan 25 yaşındaki yarışmacının mutfaktaki performansı merak ediliyor. Adem Öztürk'ün rakiplerinden kaç puan alacağı ve haftanın birincisi olup olamayacağı ise yarışmanın sonunda belli olacak.