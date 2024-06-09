Max Verstappen, F1 Kanada Grand Prix'sini kazanan isim oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Haziran 2024 23:46 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 23:48
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabı Kanada Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Kanada'nın Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı.
Yağmurun etkisi altında gerçekleşen yarışın bitiş çizgisini 1 saat 45 dakika 47.927 saniyeyle ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 6, kariyerinin 60. grand prix zaferini elde etti.
McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 3.879 saniye gerisinde ikinci, dün pole pozisyonunu kazanan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 4.317 saniye farkla üçüncü oldu.
Pilotlardan Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Logan Sargeant ve Alexander Albon ise yarışı tamamlayamadı.
Sezonun 10. yarışı İspanya Grand Prix'si, 23 Haziran'da koşulacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr