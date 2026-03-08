Milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, dünya şampiyonu oldu

İspanya’nın Ourense şehrinde VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya dünyanın dört bir yanından birçok ülkenin milli sporcuları katılırken, Türkiye’yi temsil eden Mehmet Emin Eğilmez, T20 kategorisinde 800 metre koşusunda gösterdiği üstün performansla göz doldurdu.

Eğilmez, yarışmayı 1 dakika 55 saniye 47 saliselik derecesiyle tamamlayarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

TÜM ETKİNLİKLERDE ÜSTÜN PERFORMANS SERGİLEDİ

Sporcu, kürsüye çıkarak bayrağımızı dalgalandırırken, hem kendi kariyerinde hem de Türkiye’nin uluslararası atletizm sahnesindeki konumunda tarihi bir adım atmış oldu.

Şampiyona boyunca Mehmet Emin Eğilmez, yalnızca 800 metre yarışında değil, genel olarak tüm etkinliklerde sergilediği performansla öne çıktı. Organizasyon kapsamında katıldığı diğer yarışlarda da üstün bir performans gösteren milli sporcu, toplamda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.