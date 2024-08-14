Dolar fiyatı yatay seyirde, gözler ABD'de! 14 Ağustos döviz kurları belli oldu 

14 Ağustos 2024 06:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 06:23

Döviz kurları hareketsiz bir hafta geçriyor. Ancak para piyasalarında bir yandan da gergin bir bekleyiş hakim. Gerelimkin sebebi ise Amerikan Merkez Bankası Fed'in politika faizini indireceği yönündeki söylentiler.

Kur fiyatlamalarında, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali belirleyici oluyor. Fed'in söz konusu faizi aşağı çekme olasılığı yüzde 95'in üzerinde gösteriliyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Para piyası analistleri, Fed'in 1 hafta içerisinde acil bir toplantı yapacağıanı ve 25 baz puan faiz indirimi yapabileceğini yüksek sesle dillendiriliyor.

Hal böyleyken Türkiye'deki döviz kurları ise yatay seyirle başladığı haftada bu konumunu sürdürüyor. Peki dolar ne kadar? Euro, sterlin kuru ne durumda?

İşte 14 Ağustos döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar fiyatı, bugün yüzde 0,07 yükselişle 33,55 TL civarında işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro fiyatı ise yüzde 0,06 azalışla 36,87 seviyesinde alıcı buluyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin kuru sabah saatleri itibarıyla yüzde 0.18 artışla 43.21 liradan fiyatlandı.

DOLAR 1 YILDA NE KADAR ARTTI?

Dolar kuru 14 Ağustos 2023 tarihinden bugüne yani 14 Ağustos 2024 tarihine kadar 6 liranın üzerinde artış gösterdi. Dolar fiyatı geçen yıl aynı gün 27.06'den işlem görmüştü.

14 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI