'Büyükanne, hadi bin!' Rus bombardımanından kaçan yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Rus İHA'larının yoğun saldırılar yaptığı bölgede yalnız başına yürümeye çalışan 77 yaşındaki yaşlı kadın Ukrayna birlikleri tarafından kurtarıldı. Bastonlarıyla yolda kaymamaya çalışarak, nefes nefese kalmış bir halde İHA sayesinde fark edilen yaşlı kadına bir kara robotu gönderildi. Robota bir battaniye koyuldu bir de korkmaması için ''Büyükanne, hadi bin!'' yazıldı.

