Hindistan'da kamyon faciası! Kalabalığın içine daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, kamyonun tapınak yakınında toplanan kalabalığa çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Polis, kamyonun önce yoldaki tezgahlar ve ibadet için toplanan kişilere çarptığını, ardından tapınağın giriş kapısına çarparak duvarın bir bölümünün çökmesine neden olduğunu kaydetti. Kazanın mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ve sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği değerlendiriliyor. Olayda 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.