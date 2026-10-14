Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan gemi battı! Malları teknelerle taşıdılar

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İstanbul
Hürmüz Boğazı’nda konteyner gemisi battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarptığını ve gemide yangın çıktığını aktardı. Geminin batmasının arından suya dökülen konteynerdeki malları almak için çok sayıda kişi teknelerle enkaz bölgesine geldi.