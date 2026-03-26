İran'dan İsrail'e saldırı! O anlar kameraya yansıdı

İran, İsrail'e misilleme saldırılarına devam ediyor. İran ordusu, İsrail'i sabah saatlerinde bir kez daha hedef aldı. Saldırı sonucu Kafr Qasim şehrinde büyük hasar meydana geldi.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Kafr Qasim'de 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail işgalindeki Batı Şeria'da ise 1 kişinin yaralandığı belirtildi.