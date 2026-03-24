İsrail, İran'daki istihbarat karargahı ve İstihbarat Bakanlığı'na ait bir binayı vurdu

İsrail ordusu, İran'a düzenlenen saldırılarda balistik füze depolama tesisleri ile çeşitli devlet binalarının vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, başkent Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait iki istihbarat karargahı ve İran İstihbarat Bakanlığı'na ait bir binanın vurulduğunu bildirdi. Vurulan yaklaşık 50 hedef arasında silah depoları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu öne sürüldü.