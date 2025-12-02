Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

120 binden fazla ev kamerası hacklendi! Hackerlar on binlerce eve uzaktan sızdı

Güney Kore'de 120 binden fazla ev kamerasını hackleyerek özel görüntüleri kaydeden dört kişi tutuklandı. Saldırganların hedefinde evlerin yanı sıra pilates stüdyoları ve jinekolog klinikleri gibi hassas bölgeler de yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 09:56

Güney Kore’de mahremiyeti hiçe sayan devasa bir siber suç ağı çökertildi. Polis teşkilatı, ülke genelinde 120 binden fazla ev kamerasına sızarak insanların görüntülerini ele geçirdiği ve yurt dışındaki web sitelerine gönderdiği belirlenen dört şüphelinin yakalandığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore polisi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, saldırganların kameraların basit şifreleme yöntemleri gibi güvenlik açıklarını kullandığı belirtildi.

120 binden fazla ev kamerası hacklendi! Hackerlar on binlerce eve uzaktan sızdı

PİLATES STÜDYOLARINDAN YATAK ODALARINA KADAR İZLEMİŞLER

CCTV sistemlerine göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olan ve genellikle ev güvenliği, çocuk veya evcil hayvan takibi için tercih edilen IP kameralar (ev kameraları), internet ağına bağlanarak çalışıyor. Ancak gerekli önlemler alınmadığında siber saldırganların hedefi haline gelebiliyor.

Güney Kore’deki soruşturmada ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertici.

Saldırganların sızdığı yerler arasında özel konutların yanı sıra karaoke odaları, pilates stüdyoları ve hatta bir jinekolog kliniği dahi bulunuyor. Mahremiyetin en üst düzeyde olması gereken alanların izinsiz kaydedilmesi, ülkede büyük bir infiale yol açtı.

120 binden fazla ev kamerası hacklendi! Hackerlar on binlerce eve uzaktan sızdı

BİNLERCE VİDEO KARŞILIĞINDA SERVET KAZANDILAR

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yayınlanan raporda, yakalanan dört şüphelinin birbirlerinden bağımsız hareket ettiği ve organize bir örgüt olmadıkları ifade edildi. Ancak verdikleri zarar oldukça büyük.

Şüphelilerden birinin tek başına 63 bin kamerayı hacklediği ve elde ettiği görüntülerden ürettiği 545 videoyu sattığı tespit edildi. Şahıs, söz konusu satışlardan yaklaşık 35 milyon won (12 bin dolar) elde etti.

Bir diğer saldırgan ise 70 bin kameraya erişim sağlayarak 648 videoyu 18 milyon won karşılığında elden çıkardı.

Polis verilerine göre yakalanan iki şüpheli, IP kamera görüntülerini yasa dışı olarak dağıtan bir web sitesindeki son bir yıllık içeriğin yaklaşık yüzde 62'sinden sorumlu tutuluyor.

120 binden fazla ev kamerası hacklendi! Hackerlar on binlerce eve uzaktan sızdı

POLİS TEŞKİLATINDAN "PAROLANIZI DEĞİŞTİRİN" UYARISI

Siber suçlarla mücadele ekipleri, görüntülerin yayınlandığı siteyi engellemek ve kapatmak için harekete geçerken, sitenin sahibini tespit etmek amacıyla yabancı ajanslarla iş birliği yapıyor. Ayrıca site üzerinden yasa dışı materyal satın aldığı belirlenen üç kişi de gözaltına alınmış durumda.

Ulusal Polis Teşkilatı Siber Soruşturma Şefi Park Woo-hyun, yaşananların mağdurlar üzerinde büyük bir travma yaşattığını vurguladı:

"IP kamera korsanlığı ve yasa dışı çekimler, kurbanlara büyük acılar yaşatan ciddi suçlardır. Kapsamlı soruşturmalarla bunların kökünü kazıyacağız. Ayrıca yasa dışı çekilen videoları izlemek ve bulundurmak da ağır bir suçtur, bunları da aktif olarak soruşturacağız."

Polis, benzer cihazları evlerinde veya iş yerlerinde kullanan vatandaşlara tetikte olmaları, parolalarını düzenli olarak değiştirmeleri çağrısında bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama
ABD Başkanı Trump ve Netanyahu görüştü: Ateşkeste şartlı mutabakat
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.