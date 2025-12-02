120 binden fazla ev kamerası hacklendi! Hackerlar on binlerce eve uzaktan sızdı

Güney Kore’de mahremiyeti hiçe sayan devasa bir siber suç ağı çökertildi. Polis teşkilatı, ülke genelinde 120 binden fazla ev kamerasına sızarak insanların görüntülerini ele geçirdiği ve yurt dışındaki web sitelerine gönderdiği belirlenen dört şüphelinin yakalandığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore polisi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, saldırganların kameraların basit şifreleme yöntemleri gibi güvenlik açıklarını kullandığı belirtildi.

PİLATES STÜDYOLARINDAN YATAK ODALARINA KADAR İZLEMİŞLER

CCTV sistemlerine göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olan ve genellikle ev güvenliği, çocuk veya evcil hayvan takibi için tercih edilen IP kameralar (ev kameraları), internet ağına bağlanarak çalışıyor. Ancak gerekli önlemler alınmadığında siber saldırganların hedefi haline gelebiliyor.

Güney Kore’deki soruşturmada ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertici.

Saldırganların sızdığı yerler arasında özel konutların yanı sıra karaoke odaları, pilates stüdyoları ve hatta bir jinekolog kliniği dahi bulunuyor. Mahremiyetin en üst düzeyde olması gereken alanların izinsiz kaydedilmesi, ülkede büyük bir infiale yol açtı.

BİNLERCE VİDEO KARŞILIĞINDA SERVET KAZANDILAR

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yayınlanan raporda, yakalanan dört şüphelinin birbirlerinden bağımsız hareket ettiği ve organize bir örgüt olmadıkları ifade edildi. Ancak verdikleri zarar oldukça büyük.

Şüphelilerden birinin tek başına 63 bin kamerayı hacklediği ve elde ettiği görüntülerden ürettiği 545 videoyu sattığı tespit edildi. Şahıs, söz konusu satışlardan yaklaşık 35 milyon won (12 bin dolar) elde etti.

Bir diğer saldırgan ise 70 bin kameraya erişim sağlayarak 648 videoyu 18 milyon won karşılığında elden çıkardı.

Polis verilerine göre yakalanan iki şüpheli, IP kamera görüntülerini yasa dışı olarak dağıtan bir web sitesindeki son bir yıllık içeriğin yaklaşık yüzde 62'sinden sorumlu tutuluyor.

POLİS TEŞKİLATINDAN "PAROLANIZI DEĞİŞTİRİN" UYARISI

Siber suçlarla mücadele ekipleri, görüntülerin yayınlandığı siteyi engellemek ve kapatmak için harekete geçerken, sitenin sahibini tespit etmek amacıyla yabancı ajanslarla iş birliği yapıyor. Ayrıca site üzerinden yasa dışı materyal satın aldığı belirlenen üç kişi de gözaltına alınmış durumda.

Ulusal Polis Teşkilatı Siber Soruşturma Şefi Park Woo-hyun, yaşananların mağdurlar üzerinde büyük bir travma yaşattığını vurguladı:

"IP kamera korsanlığı ve yasa dışı çekimler, kurbanlara büyük acılar yaşatan ciddi suçlardır. Kapsamlı soruşturmalarla bunların kökünü kazıyacağız. Ayrıca yasa dışı çekilen videoları izlemek ve bulundurmak da ağır bir suçtur, bunları da aktif olarak soruşturacağız."

Polis, benzer cihazları evlerinde veya iş yerlerinde kullanan vatandaşlara tetikte olmaları, parolalarını düzenli olarak değiştirmeleri çağrısında bulunuyor.