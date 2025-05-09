AB, ABD’ye kafa tutuyor: 95 milyar euroluk hazırlık

Avrupa Birliği (AB), ABD ile son dönemde yeniden tırmanışa geçen ticaret gerilimine karşı güçlü bir hamleye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, otomobil tarifeleri ve diğer ticaret kısıtlamalarıyla ilgili müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda devreye sokulacak kapsamlı bir misilleme planı hazırladığını duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamada, "AB ve ABD arasındaki görüşmelerin, karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşmayla ve ABD’nin uyguladığı tarifelerin kaldırılmasıyla sonuçlanmaması durumunda" ABD’den ithal edilen ürünlere karşı önlemlerin devreye gireceği belirtildi.

95 MİLYAR EUROLUK ÜRÜN LİSTESİ HAZIRLANDI

Hazırlanan misilleme paketi, 95 milyar euro değerinde ABD menşeli ithalatı hedef alıyor. Listede hem endüstriyel hem de tarımsal ürünler yer alıyor. Şarap, balık, at, uçak, otomobil ve parçaları, kimyasallar, makineler ve sağlık ekipmanları gibi çok sayıda kalem 218 sayfalık dökümanda sıralandı.

Buna ek olarak, ABD’ye yönelik 4,4 milyar euroluk Avrupa çelik hurdası ve bazı kimyasal ürünlerin ihracatında da kısıtlamalar öngörülüyor.

"ÖNCELİĞİMİZ UZLAŞI, AMA HAZIRLIKLIYIZ"

AB, 90 günlük geçici tarifesiz dönem boyunca müzakere yolunu açık tutmak istiyor. Ancak Brüksel, bu süreçten sonuç çıkmaması ihtimaline karşı tüketicisini ve sanayisini koruyacak adımları da devreye almakta kararlı.

Komisyon, otomobil ve otomobil parçaları konusunda ABD ile yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) resmi istişare sürecini başlatma hazırlığında olduklarını da açıkladı.

TRUMP’IN TARİFELERİ TANSİYONU ARTIRDI

Gerilimin fitilini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 25 vergi getirmesi ateşlemişti. Ardından Trump yönetimi, AB ürünlerine yüzde 20, tüm otomobil ve parçalarına ise yüzde 25 tarife uygulamasına geçmişti.