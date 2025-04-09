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 | Berrak Arican

AB kararını verdi! İşte Trump'ın gümrük vergi tarifelerine karşı ilk misilleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergi tarifelerine karşı harekete geçen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararını verdi ve ilk misilleme geldi. AB Komisyonu, aralarında adem, portakal suyu, kümes hayvanları, soya fasulyesi, çelik ve alüminyum, tütün ve yatlar gibi birçok ürüne yüzde 25'lik vergileri onayladı.

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AB kararını verdi! İşte Trump'ın gümrük vergi tarifelerine karşı ilk misilleme
KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 17:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları altüst eden gümrük vergi tariflerinin ardından karşılık vermek için toplanan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararını verdi. AB üyesi ülkeler, ABD'ye karşı misilleme olarak badem, portakal suyu, kümes hayvanları, soya fasulyesi, çelik ve alüminyum, tütün ve yatlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki ABD ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerini onayladı.

AB kararını verdi! İşte Trump'ın gümrük vergi tarifelerine karşı ilk misilleme

AB KOMİSYONU TARİH VERDİ

Euronews'in haberine göre, Trump'ın başlattığı ticaret savaşında AB'nin ilk misilleme tedbirleri olarak kayda geçti. AB, ABD ürünlerinin henüz son listesini ise paylaşmadı. Komisyon, vergilerin 15 Nisan itibariyle tahsil edilmeye başlanabileceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul etmesi halinde bu karşı tedbirler herhangi bir zamanda askıya alınabilir" denildi.

AB kararını verdi! İşte Trump'ın gümrük vergi tarifelerine karşı ilk misilleme

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİ TARİFELERİ

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD'nin yeni gümrük vergileri listesinde hangi ülke yer almıyor?
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor.
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