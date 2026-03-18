Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Abbas Arakçi'den uluslararası topluma sert tepki! "Her eylemin kaçınılmaz bir karşılığı olacaktır"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik yaklaşımına ve uluslararası sistemdeki çifte standarda tepki gösterdi. Arakçi, "İsrail, terör niteliğindeki vahşi yöntemlerinin normalleşmesinin sonuçlarını umursamıyor. Ancak uluslararası toplum bu pervasızlığı görmezden gelmemelidir çünkü her eylemin kaçınılmaz bir karşılığı olacaktır" dedi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 23:56

- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da gerilim günden güne artarken savaşın taraflarından peşpeşe kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik yaklaşımına ve uluslararası sistemdeki çifte standarda sert tepki gösterdi. Arakçi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arakçi, yaptığı paylaşımda, "Bir İran Cumhurbaşkanı’nın bir yabancı büyükelçiye ABD Başkanı, Kongre liderleri ve üst düzey generallerden oluşan bir ‘ölüm listesi’ sunduğunu ve hiç tereddüt etmeden ‘Onları tek tek ortadan kaldıracağız’ dediğini hayal edin. Böyle bir durumda dünya saatler içinde ayağa kalkardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanır, medya çalkalanır, yaptırımlar ve tehditler gündeme gelir, hatta savaş ihtimali konuşulurdu. Tüm bunlar da ve küresel düzeni koruma söylemiyle sunulurdu" dedi.

"SÖZ KONUSU İSRAİL OLDUĞUNDA, OYUNUN KURALLARI AYNI ŞEKİLDE İŞLEMİYOR"

Uluslararası sistemdeki çifte standardı eleştiren Arakçi, "Ama söz konusu İsrail olduğunda, oyunun kuralları aynı şekilde işlemiyor. ‘Hukuk ve düzenin’ sözde koruyucuları ya sessiz kalıyor, ya muğlak ifadeler kullanıyor ya da silah ve siyasi koruma sağlıyor. Gözlerimizin önünde yaşanan şey ikiyüzlülük değil. Çünkü ikiyüzlülük, en azından bir utanç duygusunu ima eder. Burada ise daha farklı bir durum var. Kuralların yalnızca rakipler için geçerli olduğu, müttefiklere ise cezasızlık tanındığı bilinçli ve hesaplı bir ahlaki çöküş" ifadelerini kullandı.

"HER EYLEMİN BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR"

İsrail’in politikalarının ABD’yi de daha derin bir siyasi ve ahlaki çıkmaza sürüklediğini savunan Arakçi, "İsrail, terör niteliğindeki vahşi yöntemlerinin normalleşmesinin sonuçlarını umursamıyor. Ancak uluslararası toplum bu pervasızlığı görmezden gelmemelidir çünkü her eylemin kaçınılmaz bir karşılığı olacaktır" dedi.

