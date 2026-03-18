İran'dan Katar'da dünyanın en büyük LNG üretim tesisine saldırı! Katar'dan açıklama geldi

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken İran'ın Buşehr eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki gaz rafinerileri füze saldırısıyla hedef alınmıştı. Söz konusu saldırının ardından misilleme düzenleyen İran, Katar'da dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği yapan Ras Laffan bölgesine yönelik füze saldırısı düzenledi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 22:45
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 22:47

- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim günden güne artarken bölgede peşpeşe sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki gaz rafinerileri füze saldırısıyla hedef alınmıştı. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana gelmişti.

Söz konusu saldırının ardından İran'dan açıklama yapılmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'a yönelik saldırının ardından ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef alarak, "Kaynak ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almak meşru hakkımız ve ilk fırsatta sert şekilde misilleme yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

KATAR'DAKİ LNG ÜRETİM TESİSİNE SALDIRI

Son olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği Ras Laffan bölgesine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucunda bölgede yangın çıktığı, olayın ardından sivil savunma ekiplerinin hızla sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarının derhal başlatıldığı ifade edildi.

Katar devletine ait QatarEnergy şirketinden yapılan açıklamada, Ras Laffan'ın balistik füze saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle endüstriyel bölgede büyük ölçekli hasar meydana geldiği vurgulanırken, birden çok yangın çıktığı belirtildi. Olayda henüz bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

