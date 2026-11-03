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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 23:38

ABD ara seçimlerinde 29 yıllık tarihi an: Astronotlar oylarını uzay istasyonundan gönderdi

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kontrolünü belirleyecek ara seçimler için oy verme süreci devam ederken, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli 3 NASA astronotu elektronik oy pusulası kullanarak oylarını uzaydan dünyadaki seçim merkezine iletti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 23:38

ABD’de Başkan 'ın görev süresinin ikinci yarısında ve 'dan oluşan 'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ederken, astronotları oylarını uzayda kullandı.

YÖRÜNGEDEKİ UYKU BÖLMESİNDEN SEÇİM KABİNİNE

’nda görevli NASA’ya bağlı Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.

ABD ara seçimlerinde 29 yıllık tarihi an: Astronotlar oylarını uzay istasyonundan gönderdi

Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Texas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti. Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.

29 YILDIR YAPILIYOR

Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor.

https://x.com/astro_anil/status/2117625618200219782

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#donald trump
#NASA
#uluslararası uzay istasyonu
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#temsilciler meclisi
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