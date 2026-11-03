ABD ara seçimlerinde 29 yıllık tarihi an: Astronotlar oylarını uzay istasyonundan gönderdi

ABD’de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ederken, NASA astronotları oylarını uzayda kullandı.

YÖRÜNGEDEKİ UYKU BÖLMESİNDEN SEÇİM KABİNİNE

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.

Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Texas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti. Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.

29 YILDIR YAPILIYOR

Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor.

https://x.com/astro_anil/status/2117625618200219782