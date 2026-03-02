Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

ABD Bağdat Büyükelçiliğinden uyarı: Konsolosluk hizmetleri durduruldu, Irak’taki vatandaşlar bulundukları yerde kalsın

ABD, tarafından yapılan açıklamada Irak'ta konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığı duyuruldu. Açıklamada Irak’ta bulunan ABD vatandaşlarına vatandaşlarına bulundukları yerlerde kalmaları çağrısında bulunuldu.

IHA
02.03.2026
02.03.2026
ABD'nin Büyükelçiliği’nin yayınladığı güvenlik uyarısında, ülkedeki güvenlik durumunun devam eden karışıklıklar nedeniyle riskli olduğu kaydedildi. ABD Büyükelçiliği, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların Bağdat'taki büyükelçiliğe veya 'deki başkonsolosluğa gitmemeleri gerektiği uyarısı yapıldı. Açıklamada, 2 Mart itibarıyla tüm personelin bulundukları yerlerde kalmaları talimatı aldığı ve rutin Amerikan vatandaşlık hizmetleri dahil konsolosluk işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR BULUNDUKLARI YERDEN AYRILMAMALARI İSTENDİ

Açıklamada, Irak'taki ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve ikinci bir duyuruya kadar bulundukları yerlerden ayrılmamaları istendi. Gösterilerin önceden uyarı olmaksızın şiddete dönüşebileceği uyarısında bulunan Büyükelçilik açıklamasında, "İran ile milislerin kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu" ifade edilerek Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı ve havan mermileri gibi risklerin sürdüğünü bildirdi.

Irak hava sahasının kapalı olduğu belirtilirken, yetkililerin hava sahasını önceden bildirmeden yapmadan kapatıp açabileceği ifade edildiği açıklamada, vatandaşlara uçuşlarla ilgili güncel bilgi için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, daha önce İran'a yönelik askeri operasyonların başlamasıyla birlikte de güvenlik uyarısı yayımlayarak Irak'taki durumun kötüleşebileceği konusunda vatandaşlarını uyarmış, hareketlerini azaltmalarını ve gerektiğinde bulundukları yerde kalmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

ABD İran'a saldırısında kan kaybediyor! Ölen askerlerin bilançosu açıklandı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'da rejimin değiştiğini öne sürdü
#Erbil
#Bağdat
#Vatandaş Uyarısı
#Abd Büyükelçiliği
#Irak Güvenlik Durumu
#Dünya
