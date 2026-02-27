Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD basını duyurdu: İsrail'deki elçilik çalışanları ülkeyi terk edebilir

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee personelini ülkeyi terk etmek istiyorlarsa acilen ayrılmaları konusunda uyardı. Büyükelçilik internet sitesinde de güvenlik riskleri nedeniyle acil olmayan personelin ülkeyi terk etme yetkisi verildiği duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD basını duyurdu: İsrail'deki elçilik çalışanları ülkeyi terk edebilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 14:19

ABD merkezli The New York Times'ın elde ettiği e-postaya göre, Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Büyükelçilik personeline ülkeyi terk etkmek istiyorlarsa "bir an evvel" gitmeleri gerektiğini bildirdi.

New York Times, Huckabee'nin yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti. Büyükelçi Huckabee, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın." ifadesine yer verdi.

Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden (İsrail) çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİK SEYAHAT UYARISINDA BULUNDU

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin internet sitesinden de konuya ilişkin yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik riskleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki misyonumuzdaki acil olmayan hükümet personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yetki vermiştir." ifadesine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Taliban komutanından canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu
ETİKETLER
#İsrail
#Seyahat Uyarısı
#Mike Huckabee
#Abd Büyükelçiliği
#Personel Tahliyesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.