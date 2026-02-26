Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu

Rusya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri Ukrayna savaşı üzerinden X platformunda birbirine girdi Fransa Rusya'nın "özel askeri operasyon" açıklamasını eleştirirken Rusya Napolyon'a gönderme yaparak Fransa'yı Nazi rejimi destekçisi olmakla suçladı. Yaşanan tartışmanın Türkçe gerçekleştirilmesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu
Haber Merkezi
26.02.2026
16:42
26.02.2026
16:45

, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" adı altında düzenlediği saldırıyla Ukrayna'da savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş tüm vahşiliğiyle devam ediyor.

Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu

HABERİN ÖZETİ

Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu

Rusya'nın Ukrayna'daki 'Özel Askeri Operasyon'u nedeniyle Türkiye'deki büyükelçilikleri sosyal medya üzerinden Fransa ile gergin bir tartışmaya girdi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'daki operasyonun amacının doğudaki insanların güvenliğini sağlamak olduğunu ve Fransa ile İngiltere'nin Kiev'e nükleer silah verme niyetinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Fransa Büyükelçiliği ise Rusya'nın paylaşımını alıntılayarak, Rusya'nın hala Fransa-İngiltere caydırıcılığını tehdit olarak gördüğünü ve savaşın dördüncü yılına girildiğini belirtti.
Rusya Büyükelçiliği cevap olarak, Fransa'yı 2014'ten beri Nazi rejimini desteklemekle suçladı ve Napolyon Savaşları'na gönderme yaptı.
Dördüncü yılına giren savaşta ve Rusya'nın Ankara büyükelçilikleri sosyal medya platformu X üzerinden karşı karşıya geldi. Tartışmanın fitilini, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabından yaptığı paylaşım ateşledi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un açıklamalarını paylaştı.

Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu

Peskov mesajında, “Özel Askeri Harekatın ana hedefi, Ukrayna’nın doğusunda yaşayan ve gerçekten ölümcül tehlike altında olan insanların güvenliğini sağlamaktır. Rusya, hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözümlere açık olmaya devam ediyor. Şu anda her şey Kiev rejiminin eylemlerine bağlı. Paris ve Londra’nın Kiev’e nükleer silah verme niyeti, uluslararası hukukun ilgili tüm ilke ve kurallarını açıkça ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

Fransa Büyükelçiliği ise Rusya’nın paylaşımını alıntılayarak “Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala ‘Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir’ diye açıklama yapıyor” paylaşımında bulundu. Paylaşımın sonuna palyaço emojisinin eklenmesi de gözlerden kaçmadı.

Fransa ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medyayı birbirine kattı! İki ülkede Türkçe kavgaya tutuştu

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ NAPOLYON SAVAŞLARINA GÖNDERME YAPTI

Rusya Büyükelçiliği ise söz konusu tartışmanın ardından Fransızca ve Türkçe bir cevap yayımlayarak Napolyon Savaşları’na gönderme yaptı.

Paylaşımda, “Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?” ifadelerine yer verildi.

TGRT Haber
