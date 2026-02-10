Menü Kapat
ABD Başkan Yardımcısı Ermeni lobisini kızdırdı: Sözde soykırım anıtı adımını geri çekti

Ermenistan' ziyaretinde bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance paylaşımını kaldırarak Ermenn

ABD Başkan Yardımcısı Ermeni lobisini kızdırdı: Sözde soykırım anıtı adımını geri çekti
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 19:01

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 'da yaptığı "anıt" paylaşımını silmesi, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANCA) kızdırdı.

Vance, eşi Usha Vance ile ziyaret ettiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan anıtı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Vance, ziyaretle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ancak bunu bir süre sonra sildi.

ABD Başkan Yardımcısı Ermeni lobisini kızdırdı: Sözde soykırım anıtı adımını geri çekti

Vance'in paylaşımını silmesinden bir süre sonra Basın Sözcüsü Taylor Van Kirk, X hesabından "anıt" ziyaretiyle ilgili bazı fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan ABD'deki en büyük Ermeni lobisi ANCA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Vance'e paylaşımını silmesi nedeniyle tepki gösterildi.

Paylaşımda, daha sonra Vance'in ofisinin, sözde Ermeni soykırımı ifadesinin çıkarıldığı bir gönderi paylaştığı ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Ermeni lobisini kızdırdı: Sözde soykırım anıtı adımını geri çekti

ABD'deki eyaletler, Kongre, Beyaz Saray ve birçok NATO müttefikinin sözde soykırımı tanıdığı iddia edilen paylaşımda, Vance'in hareketinin, Donald Trump'ın sözde soykırımı "dürüstçe anmaktan utanç verici şekilde geri adım atması" olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, Beyaz Saray'a bağlı sosyal medya hesaplarından birinde yer alan Vance'in anıtı niçin ziyaret ettiği sorusuna verdiği yanıt da kısa bir süre sonra silindi.

Silinen videoda, Vance'in Azerbaycan'a ziyareti kapsamında da önemli yerleri ziyaret edeceğini belirtmesi, Ermeni yetkililerin kendisine anıtın "çok önemli bir yer" olduğunu aktardığını dile getirmesi yer alıyordu.

Öte yandan ANCA'nın X hesabından yapılan başka bir paylaşımda, ANCA yöneticilerinden Aram Hamparyan, Türkiye'nin, Vance'ı paylaşımını silmeye zorladığını iddia etti.

ANCA'NIN SİCİLİ

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Uzak durun! İran ile tansiyon yeniden yükseldi
Ermenistan ile ABD'den 11 milyon dolarlık İHA anlaşması
ETİKETLER
#Ermenistan
#Jd Vance
#Abd Dış Politikası
#Ermeni Soykırım'ı
#Ancak Sizin Tarafımdan Gönderilen Metin Değil
#Dünya
