ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs testi negatif çıktı 

23 Temmuz 2024 21:05 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 21:09

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve önümüzdeki seçimlerde başkan adaylığından çekilen Joe Biden'ın son koronavirüs testi negatif çıktı. Hafif semptomlar gösterdiği bilinen 81 yaşındaki Biden'ın 5 gündür karantinadaydı.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirterek, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti.

Biden'ın gözetim altında olduğunu ifade eden Kevin O'Connor, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

VİRÜS PEŞİNİ BIRAKMIYOR

En son 18 Temmuz'da koronavirüse yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.