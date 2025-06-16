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 | Berrak Arıcan

ABD Başkanı Donald Trump 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirebilir! İşte o ülkeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 ülkeye getirdiği seyahat yasağının genişleme ihtimali olduğu ortaya çıktı. Aralarında Mısır'ın da yer alacaği 36 ülkeye daha seyahat kısıtlaması gelebilir.

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ABD Başkanı Donald Trump 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirebilir! İşte o ülkeler
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 10:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planladığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığının notuna göre Trump'ın yeni listesinde Mısır da yer alacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasıyla gönderilen ve The Washington Post gazetesi tarafından incelenen yeni bir yazışmada, söz konusu ülkelere ilişkin endişeler dile getirilerek, düzeltici eylem çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirebilir! İşte o ülkeler

''KISTASLAR VE GEREKLİLİKLER YERİNE GETİRİLMEDİ''

Metinde, ''Bakanlık, 60 gün içinde belirlenen kıstasları ve gereklilikleri yerine getirmemeleri halinde girişin tamamen veya kısmen askıya alınmasının önerilebileceği endişe verici 36 ülke tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Bazı ülkelerin, sınır dışı edilmeleri emredilen vatandaşlarının ABD'den sınır dışı edilmesini kolaylaştırmada iş birlikçi olmadığı belirtildi.

ABD'yi endişelendiren nedenler arasında, terör eylemlerine karışması, Amerikan karşıtı faaliyetlerde bulunması da yer alıyor.

ABD'NİN SEYAHAT YASAĞI LİSTESİ İÇİN YENİ OLASI ÜLKELER

Önümüzdeki 60 gün içinde bu endişeleri gidermezlerse tam veya kısmi yasakla karşı karşıya kalabilecek ülkeler şunlar:

Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Etiyopya, Mısır, Gabon, Gambiya, Gana, Kırgızistan, Liberya, Malavi, Moritanya, Nijer, Nijerya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya ve Zimbabve.

ABD Başkanı Donald Trump 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirebilir! İşte o ülkeler

YASAKLI 12 ÜLKE HANGİLERİ?

Yasaktan etkilenen ülkeler arasında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen yer alıyor.

Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela olmak üzere yedi ülkeden gelenlerin ülkeye girişi de kısmen kısıtlandı.

ABD Başkanı Donald Trump 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirebilir! İşte o ülkeler
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#abd
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#iran
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#Seyahat Yasagi
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