ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ediyor. İran'ın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık ABD üslerinin bulunduğu Arap ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump; İsrail, Bahreyn ve BAE liderleriyle telefonda görüştü.

ABD Başkanı Trump'tan liderlerle kritik görüşmeler
ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırılara başladı. İran, ülkelerine yönelik saldırıların ardından misilleme saldırıları başlatırken bölge ülkelerdeki çok sayıda ABD üssünü hedef aldı. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı yetkili öldürüldü.

ABD Başkanı Trump'tan liderlerle kritik görüşmeler

TRUMP, LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken İran'ın ABD üslerinin bulunduğu Arap ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Trump; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmelere ilişkin ayrıntı verilmedi.

ETİKETLER
#İsrail-İran Çatışması
#Orta Doğu Gerilimi
#Abd İran Savaş
#Trump Liderler Görüşmesi
#İran Misilleme Saldırısı
#Dünya
