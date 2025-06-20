ABD BM Daimi Temsilcisi Shea'dan tarihi gaf: İsrail tüm bölgeye terör yayıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, konuşmasında "İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor." ifadelerini kullandı. Shea, daha sonra bunun dil sürçmesi olduğunu söyledi.

İsrail ile İran arasında 1 haftadır süren ve gittikçe şiddeti artan çatışmalar dünya kamuoyunu tedirgin ederken ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Shea, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuşması sırasında İsrail'i suçladı ancak Shea daha sonra bunu düzeltti.

"İSRAİL TÜM BÖLGEYE TERÖR YAYIYOR"

"İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor" diyen Shea, kısa bir duraksamanın ardından bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, asıl kastının "İran hükümeti" olduğunu ifade etti.

Shea, İran'ı Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olarak nitelendirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmak için gereken malzemelere sahip olduğunu iddia eden Shea, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"ABD İSRAİL'İN İRAN EYLEMLERİNİ DESTEKLİYOR"

Shea, Washington​​​​​​​ yönetiminin İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü eylemleri desteklediğini ancak bu saldırılara doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.

İran hükümetinin daha fazla yıkım yaşanmaması için nükleer hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'ı bu rotadan dönmeye zorlaması gerektiğini söyledi.