ABD İran'a müdahale edecek mi? Trump'tan 2 haftalık süre açıklaması

ABD Başkanı Trump Orta Doğu'da devam eden çatışmayla ilgili konuştu. "İsrail'den saldırıları durdurmasını istemek zor" diyen Trump, olası bir ateşkesi destekleyeceğini ifade etti. Trump, ABD'nin, İran'a müdahale etme ihtimaliyle ilgili de "İran'a 2 hafta süre verdim." dedi.

Hafta sonunu geçirmek için gittiği New Jersey'de uçaktan inişte gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı İsrail ile İran arasında 8 gündür süren çatışmalar hakkında konuştu.

Süreçte İsrail'in İran'dan daha iyi gittiğini söyleyen Trump, İsrail'den saldırıları durdurmasını istemenin zor olduğunu belirtti.

Trump ayrıca ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

"BELKİ DE GEREK KALMAYACAK"

Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili soruya İsrail'in bombalamalarda yerin altına inmede sınırlı bir kapasitesi olduğunu söyleyerek "Ne olacağını göreceğiz. Belki de buna (müdahaleye) gerek kalmayacak." dedi.

"İSRAİL'DEN SALDIRILARI DURDURMASINI İSTEMEK ÇOK ZOR"

Trump, İran'ın "ABD müzakerelerde ciddiyse İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını niye istemediği" yönündeki sorusuna, "Şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

"İRAN'LA KONUŞTUK"

İsrail'in çatışmalarda "kazandığını" savunan Trump, müzakereler için de "Ancak hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz, İran'la konuştuk ve ne olacağını göreceğiz. Sadece insanların akıllarını başlarına toplayıp toplamayacaklarını görme zamanı." ifadelerini kullandı.

Trump, öte yandan Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyleyerek, bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" yineledi.