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 | Berrak Arican

ABD casusunun oğlu Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü

ABD casusunun oğlu Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşırken hayatını kaybetti. ABD karşıtlığıyla bilinen 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss'un Ukrayna sınırları içinde öldürüldüğü belirtildi.

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ABD casusunun oğlu Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:43

Üst düzey bir CIA yetkilisinin oğlu Rusya'da, Ukrayna'ya karşı savaşırken hayatını kaybetti. Rus hükümeti, 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss'un Ukrayna sınırları içinde öldürüldüğünü bildirdi. Rus ordusunda sözleşmeli olarak görev alan Gloss'un Şubat 2024'te CIA'de Dijital İnovasyon Müdür Yardımcısı olarak atanan Juliane Gallina'nın oğlu olduğu belirtildi.

''DOĞU AVRUPA'DA TRAJİK ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ''

Araştırmacı web sitesi iStories'e göre Gloss, savaşın en başından beri Ukrayna'ya karşı savaşıyordu. Aile, ölümünü duyururken, "Asil yüreği ve savaşçı ruhuyla Michael, 4 Nisan 2024'te Doğu Avrupa'da trajik bir şekilde öldürüldüğünde kendi kahramanlık yolculuğunu oluşturuyordu" ifadelerini kullandı.

ABD casusunun oğlu Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü


Gloss'un nasıl öldüğüne dair ise bilgi verilmedi. Arkadaşı, ailesinin Rus hükümeti tarafından ölümünden haberdar edildiğini fakat pek de bilgi paylaşılmadığını söyledi. Arkadaşı, "Ukrayna sınırları içinde öldüğü duyuruldu. Savaşa katılıp katılmadığını bilmiyoruz. Başka ayrıntılı bilgi vermediler."

ABD casusunun oğlu Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'DEYDİ

Öte yandan The Guardian'ın haberine göre Gloss, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin Hatay iline gelerek, çalışmalara da yardımcı oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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