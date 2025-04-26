ABD casusunun oğlu Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü

Üst düzey bir CIA yetkilisinin oğlu Rusya'da, Ukrayna'ya karşı savaşırken hayatını kaybetti. Rus hükümeti, 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss'un Ukrayna sınırları içinde öldürüldüğünü bildirdi. Rus ordusunda sözleşmeli olarak görev alan Gloss'un Şubat 2024'te CIA'de Dijital İnovasyon Müdür Yardımcısı olarak atanan Juliane Gallina'nın oğlu olduğu belirtildi.

''DOĞU AVRUPA'DA TRAJİK ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ''

Araştırmacı web sitesi iStories'e göre Gloss, savaşın en başından beri Ukrayna'ya karşı savaşıyordu. Aile, ölümünü duyururken, "Asil yüreği ve savaşçı ruhuyla Michael, 4 Nisan 2024'te Doğu Avrupa'da trajik bir şekilde öldürüldüğünde kendi kahramanlık yolculuğunu oluşturuyordu" ifadelerini kullandı.



Gloss'un nasıl öldüğüne dair ise bilgi verilmedi. Arkadaşı, ailesinin Rus hükümeti tarafından ölümünden haberdar edildiğini fakat pek de bilgi paylaşılmadığını söyledi. Arkadaşı, "Ukrayna sınırları içinde öldüğü duyuruldu. Savaşa katılıp katılmadığını bilmiyoruz. Başka ayrıntılı bilgi vermediler."

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'DEYDİ

Öte yandan The Guardian'ın haberine göre Gloss, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin Hatay iline gelerek, çalışmalara da yardımcı oldu.