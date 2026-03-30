Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu: "Aylar değil, haftalar sürecek"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’daki askeri hedeflerin büyük ölçüde imha edildiğini belirterek, operasyonun haftalar içinde tamamlanacağını açıkladı. Rubio ayrıca, hava sahasını açmayan NATO müttefiki İspanya’yı sert sözlerle eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu:
Dışişleri Bakanı , Katar basınına verdiği röportajda ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, "Onun iktidarda olup olmadığını bile bilmiyoruz. İktidarda olduğunu söylediklerini biliyorum. Kimse onu görmedi. Kimse ondan haber almadı. Şu anda durum çok belirsiz. İran'da kararların nasıl alındığı tam olarak belli değil" dedi.

"PEKİ, ABD'NİN BUNDAN KAZANCI NE?"

İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye destek vermeyen NATO ülkelerini hedef alan Rubio, ABD'nin ulusal güvenliği ve ulusal çıkarları için ciddi bir risk tespit etmesi nedeniyle İran'a yönelik saldırıları başlattığını iddia etti. Rubio, "Savunmayı taahhüt ettiğimiz NATO üyesi İspanya gibi ülkeler, hava sahalarını kullanmamıza izin vermeyerek ve bununla övünerek, üslerini kullanmamıza izin vermediler. Aynı şeyi yapan başka ülkeler de var. Bu durumda insan kendine soruyor: Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?" dedi.

"AYLAR DEĞİL HAFTALAR"

İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne süren Rubio, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerinin çoğunun önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ve savaşın sona ermesinin aylar sürmeyeceğini söyledi. Rubio, "Silah fabrikalarının çoğunu imha etme yolundayız ve füze rampalarını önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.

KRİTİK EŞİK: HÜRMÜZ BOĞAZI

Rubio, "Planımız doğrultusunda ilerliyoruz, hatta planın ilerisindeyiz. Bu hedefleri aylar değil, haftalar içinde gerçekleştireceğiz ve ardından meselesiyle karşı karşıya kalacağız ve karar İran'ın olacak. Eğer boğazı kapatmaya karar verirlerse, sadece ABD'den değil, bölge ülkelerinden ve tüm dünyadan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD köşeye mi sıkışıyor? ABD'li bakanlar Rubio ve Hegseth'in tepesinde gizemli İHA'lar uçtu
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
