ABD köşeye mi sıkışıyor? ABD'li bakanlar Rubio ve Hegseth'in tepesinde gizemli İHA'lar uçtu

ABD basınına konuşan ve ismini vermek istemeyen 3 yetkiliye göre, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle ABD ordusunun olası tehditleri daha yakından izlediği ifade edildi.

Washington Post gazetesinin haberinde, Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in kaldığı başkent Washington'daki Fort McNair'de son 10 günde tek bir gecede birden fazla İHA görüldüğü ve bunların nereden geldiğinin tespit edilemediği ileri sürüldü.

BAKANLARI FARKLI YERLERE TAŞIMAYI DEĞERLENDİRDİLER

Bu durumun, güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olduğu ve konuya ilişkin Beyaz Saray'da toplantı yapıldığı aktarılan haberde, yetkililerin 2 bakanın farklı yerlere taşınmasını değerlendirdiği ancak yerlerinin değiştirilmediği savunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.