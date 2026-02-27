Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önümüzdeki günlerde İsrail'e ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'e gidiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 19:40

, Pazartesi günü İsrail'e gidecek. Ziyaretinde , Lübnan ve konularını görüşmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'e gidiyor

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazartesi günü İsrail'e giderek İran, Lübnan ve Gazze konularını görüşecek.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'i ziyaret edecek.
Ziyaret Pazartesi günü gerçekleşecek.
Görüşmelerde İran, Lübnan ve Gazze konuları ele alınacak.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Associated Press’e (AP), ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran ile devam eden nükleer müzakereler ve ABD'nin olası askeri saldırı planları hakkında görüşme yapması bekleniyor.

AP, geçen hafta da Trump yönetiminden iki yetkiliye dayanarak Rubio'nun 28 Şubat'ta Netanyahu ile görüşmeyi planladığını yazmıştı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu dün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşirken ABD ordusu İran’a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanmasını tamamlamış görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD İran görüşmesi SON DAKİKA: ABD İran görüşmesi bitti mi, sonucu ne oldu?
Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur tamamlandı! İşte alınan kararlar
ETİKETLER
#gazze
#iran
#abd dışişleri bakanı
#Marco Rubio
#İsrail Ziyareti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.