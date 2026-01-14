ABD duyurdu! Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de çatışmaların sona erdirilmesine yönelik 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren 20 maddelik planın ikinci aşamasının bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı.

2. AŞAMA SİLAHSIZLANMA, GEÇİCİ YÖNETİM VE YENİDEN İNŞAYI KAPSIYOR

Witkoff, yeni aşamanın ateşkesten silahsızlanmaya, geçici teknokratik yönetime ve yeniden inşa sürecine geçişi kapsadığını belirtti.

İkinci aşamada, Gazze’de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi olan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’nin kurulması ve bölgenin tamamen askerden arındırılması hedefleniyor.

HAMAS'A UYARI: CİDDİ SONUÇLAR OLUR

ABD, Hamas’tan son ölen rehinenin derhal iadesi de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini vurgularken aksi durumda “ciddi sonuçlar” olacağını bildirdi.

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR

Witkoff, birinci aşamada ateşkesin korunduğunu, kapsamlı insani yardım sağlandığını ve hayatta kalan tüm rehineler ile 28 rehineden 27’sinin naaşının teslim edildiğini ifade etti.

Sürece katkılarından dolayı Mısır, Türkiye ve Katar’a teşekkür edildi.