 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!

İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Yunanistan'a gittiği tespit edilen uçağı yeniden ülkeden çıkış yaptı. ABD ve İran gerilimi sırasında uçağın tekrardan ülke dışına çıkarılması dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 15:34

İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak ülke dışına çıkarıldı. Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı.

Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!

GERİLİM TIRMANIRKEN UÇAK UÇTU

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması dikkati çekti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!

İRAN MİSİLLEME OLARAK İSRAİL'İ HEDEF ALABİLİR

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki savaşta Netanyahu'nun uçağı ülke dışına çıkarılarak Yunanistan'a götürülmüştü.

TRUMP'IN İRAN TEHDİTLERİ

İran’ın olası ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi. Trump, "Sizce İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?" sorusuna ise, "Bence evet" cevabını verdi.

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!

Son olarak ise ABD lideri, İran konusunda karar vermek için can kayıplarına ilişkin güncel istihbarat raporlarını beklediğini ifade etti.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplamda ise 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

İsrail'in saldırıları sırasında da ülkeden ayrılan Netanyahu'nun uçağı gerilim tırmanınca yine uçtu!
İlgili Haber
