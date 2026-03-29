Bu yılki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Donald Trump destekçisi iki kadından dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump'ın seçim sürecinde kullandığı hatta şapkalara, tişörtlere basılan sloganı "Make America Great Again"in (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) kısaltması olarak kullanılan, Trump destekçilerine verilen 'MAGA'cılardan olan iki kadın, kendi çocuklarından biri askere alınsa bile başkanın İran'la savaşını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD halkı, Trump'ın İran'a kara harekatı kararı vermesi durumunda oğlu Barron'un da orduya katılmasından yana Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Donald Trump destekçisi iki kadın, Trump'ın İran'la bir savaş başlatması durumunda kendi çocukları askere alınsa bile savaşı destekleyeceklerini ve Trump'ın en küçük oğlu Barron'ın da orduya katılmasını beklediklerini belirtti. İsmi açıklanmayan iki MAGA destekçisi kadın, ABD askerleri savaşa gönderilirse Trump'ın en küçük oğlu Barron'ın da orduda görev yapması gerektiğini düşünüyor. Annelerden biri, 18 yaşındaki oğlunun Askerlik Sistemi'ne kayıtlı olması nedeniyle başlangıçta Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarına karşı çıksa da, İran'daki durumu gördükten sonra oğlunun askere çağrılması durumunda bile savaşı destekleyeceğini belirtti. ABD ordusu gönüllü askerlerden oluşuyor ve 18-25 yaş arasındaki erkeklerin Askerlik Sistemi'ne kayıt yaptırması zorunlu. ABD'de 1972'den bu yana zorunlu askerlik çağrısı yapılmadı. Barron Trump üniversite öğrencisi ve zorunlu askerlik çağrısı yapılsa bile görevinin ertelenmesi muhtemel.

MSNOW'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan kadınlar, Trump'ın ABD askerlerini savaşa göndermeye karar vermesi halinde ABD Başkanı'nın en küçük oğlu Barron'ın orduda görev yapması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

MSNOW sunucusu Chris Jansing'e perşembe günü, "Her iki anne de askerler savaşa gönderilirse, bu kadının oğlu savaşa gönderilirse, Barron Trump'ın da askerlik yapması gerektiğinde hemfikirdi" dedi.

Annelerden biri, 18 yaşındaki oğlunun Askerlik Sistemi'ne kayıtlı olması nedeniyle Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarına başlangıçta karşı çıktığını söyledi. Kadın "Bu yüzden bu durumdan memnun değildim" dedi.

İsmi açıklanmayan kadın, MSNOW'a şöyle konuştu:

''Ama sonra İran'da halkın önünde asılan üç genci gördüm. O rejim yıllardır Amerikalıları tehdit ediyor ve Amerikalıları öldürüyor… Oğlum askere çağrılsa bile savaşı yine de desteklerdim.''

18-25 YAŞ ERKEKLERİN ASKERLİK SİSTEMİ'NE KAYDI ZORUNLU

Barron Trump'ın orduya katılıp katılmayacağına dair görüşleri sorulduğunda MAGA destekçisi anneler, başkanın en küçük oğlunun "doğru olanı yapacağını" düşündüklerini söyledi.

ABD ordusu gönüllü askerlerden oluşuyor. Diğer yandan Askerlik Sistemi (Selective Service), savaş durumunda teoride askere alınmaya uygun erkeklerin veritabanını tutan bağımsız bir kurum.

18-25 yaşlarındaki tüm erkeklerin Askerlik Sistemi'ne kayıt yaptırması zorunlu. Yakın zamanda kabul edilen yasa, bu süreci aralık ayından itibaren otomatikleştirecek.

HENÜZ RESMİ BİR PLAN YOK

Öte yandan Trump, İran'a karşı askeri harekat başlatsa da ABD askerlerini sahaya sürmeye yönelik resmi bir plan yok. Anketlere göre askerleri savaşa gönderme fikri, Cumhuriyetçi parlamenterler ve halk arasında aşırı derece tepki çekiyor.

ABD'de Askerlik Sistemi olsa da 1972'deki Vietnam Savaşı'ndan bu yana zorunlu askerlik çağrısı yapılmadı.

Barron Trump muhtemelen Askerlik Sistemi'ne kayıtlı. Ancak zorunlu askerlik çağrısı yapılsa bile, Trump'ın üniversite öğrencisi olan en küçük oğlunun görevi muhtemelen ertelenir.