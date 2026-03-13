Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD Hamaney ve diğer İranlı yöneticilerin yakalanması için 10 milyon dolar para ödülü koydu

İran'a İsrail ile ortak saldırı düzenleyen ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, başta ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney olmak üzere İranlı yöneticilerin yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 23:41

ABD, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney başta olmak üzere bazı üst düzey İranlı yetkililerin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı 'Adalet Ödülleri Programı' birimi bu ödülü duyurdu.
Ödül, belirlenen isimlerin yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayan kişilere verilecek.
İsimleri açıklanan yetkililer arasında Mücteba Hameney, Ali Asgar Hicazi, Yahya Rahim Safavi, Ali Laricani, İskender Mumini ve İsmail Hatib bulunuyor.
Ayrıca kimlikleri henüz belli olmayan bazı İran Savunma Konseyi Sekreteri, İran Dini Lideri Danışmanı, Dini Liderlik Askeri Ofis Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı için de ödül olduğu belirtildi.
"BİZE İHBARDA BULUNUN"

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" birimi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, belirlenen isimlerin yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceği belirtildi. Açıklamada, "Bize ihbarda bulunun. Sağlayacağınız bilgiler, ödül kazanmanıza ve yer değiştirme imkanından yararlanmanıza yardımcı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

İSİMLER TEK TEK AÇIKLANDI

Söz konusu paylaşımda, İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in Dini Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in isimleri ile fotoğrafları yer aldı.

Paylaşımda bu isimlerin yanı sıra henüz kimlikleri belli olmayan İran Savunma Konseyi Sekreteri, İran Dini Lideri Danışmanı, Dini Liderlik Askeri Ofis Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ünvanları yer aldı.

