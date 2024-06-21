21 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:39

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American Airlines'ın bazı çalışanları, siyahi yolcuları vücut kokusu şikâyeti nedeniyle uçaktan indirilmesi olayına karıştı.

Olayına ardından çalışanlar izne çıkarıldı.

Üç yolcu, 5 Ocak'ta yaşanan olayda ırk ayrımcılığı yapıldığı iddiasıyla Mayıs ayında havayolu şirketine karşı dava açtı.

ABD havayolu şirketi, siyahi vatandaşların uçuştan atılmasının ardından personelini açığa aldı.

SİYAHİ VATANDAŞLARI UÇAKTAN İNDİRDİLER

American Airlines CEO'su Robert Isom çalışanlara gönderdiği bir notta, olayın kabul edilemez olduğunu ve şirketin müşterilere olan taahhüdünü yerine getiremediğini söyledi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Ekip üyelerinin hizmetten alınması da dahil olmak üzere olaya karışanları sorumlu tutuyoruz" denildi.

Şirket ayrıca, siyah yolcuların deneyimlerine odaklanan bir "danışma grubu" da dahil olmak üzere, bu tür olayların meydana gelmesini önlemeyi amaçlayan bir dizi girişimde bulunduğunu duyurdu.

Mayıs ayında açılan davada, birlikte oturmayan ve birbirlerini tanımayan üç erkek, Phoenix, Arizona ve New York City arasındaki uçuşta her siyah erkeğin uçaktan indirildiğini söyledi.

TOPLAM SEKİZ YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Yolcular yaptıkları açıklamada "American Airlines bizi siyah olduğumuz için ayırdı, bizi utandırdı ve küçük düşürdü" dediler.

Üç adamın - Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal - sonunda ilk uçuşlarındaki yerlerini yeniden almalarına izin verildi.

Çalışanlara gönderdiği 18 Haziran tarihli bir mektupta Isom, "uçuşta yaşananlar ve prosedürlerimizin ihlali nedeniyle inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Isom, havayolu şirketinin "güveni yeniden inşa etmek" için Ulusal Renkli İnsanların İlerlemesi Derneği ya da NAACP gibi sivil haklar örgütleriyle birlikte çalışmaya "kararlı" olduğunu da sözlerine ekledi.

BU OLAY AMERİCAN AİRLİNES İÇİN İLK DEĞİL

NAACP, 2017 yılında yaşanan ayrı bir olayda, "saygısız" ve "ayrımcı" davranışların yanı sıra "ırksal duyarsızlık ve olası ırksal önyargı kurumsal kültürünü" gerekçe göstererek siyahi yolcuları havayolundan uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Havayolu şirketinin operasyonlarında değişiklikler yaptığını duyurmasının ardından ertesi yıl bu tavsiye kararı kaldırıldı. Ancak bu yıl 4 Haziran'da, American'ın Ocak ayındaki olaya "hızlı ve kararlı bir yanıt" vermemesi halinde uyarıyı eski haline getirebileceği uyarısında bulundu.