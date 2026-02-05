Menü Kapat
Google Play App Store
ABD-İran müzakereleri başlıyor! Abbas Erakçi Umman'a gitti: Sorumluluk ve ciddiyetle katılım umuyoruz

ABD ile İran arasında süren gerilimde müzakereler cuma günü başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Umman'a giderken İran'dan "ABD'nin sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle katılmasını umuyoruz" açıklaması geldi.

ABD-İran müzakereleri başlıyor! Abbas Erakçi Umman'a gitti: Sorumluluk ve ciddiyetle katılım umuyoruz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 21:55

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle 'a hareket ettiğini bildirdi.

ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYİ KAÇIRMAMAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.

Trump Venezuela'yı hatırlatıp İran'ı yine tehdit etti: Vurulmamak için müzakere ediyorlar
İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları
