Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

ABD, İran sınırına asker yığdı! CENTCOM 'en büyük askeri yığınak' diyerek sayıyı açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik başlattıkları saldırı hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, saldırıda görev alan asker sayısı açıklandı. Amiral Brad Cooper bu sayı için "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 08:03

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), İran'a yönelik saldırılarda kullanılan uçak sayısı ve görev alan asker sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurulduğu belirtilirken, İran'ın büyük zarar uğratıldığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

ABD, İran sınırına asker yığdı! CENTCOM 'en büyük askeri yığınak' diyerek sayıyı açıkladı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda kullanılan uçak sayısı ve görev alan asker sayısını açıklayarak, 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduklarını ve büyük zarar verdiklerini belirtti.
CENTCOM'a göre 50 binden fazla asker görev aldı, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisi kullanıldı.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, bunun ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı olduğunu ifade etti.
ABD ve İsrail güçleri, 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurdu.
İran'ın hava savunma sistemlerinin büyük oranda zayıflatıldığı kaydedildi.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD, İran sınırına asker yığdı! CENTCOM 'en büyük askeri yığınak' diyerek sayıyı açıkladı

50 BİN ASKER GÖREV ALIYOR

CENTCOM, 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD, İran sınırına asker yığdı! CENTCOM 'en büyük askeri yığınak' diyerek sayıyı açıkladı

"EN BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK"

Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin 'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.

ABD, İran sınırına asker yığdı! CENTCOM 'en büyük askeri yığınak' diyerek sayıyı açıkladı

ABD-İSRAİL'İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve Ekvador'dan ortak narko-terörist gruplara "temizlik" operasyonu
Altın fiyatlarında kritik düşüş! Gram altın ne kadar oldu? İşte 4 Mart 2026 güncel altın fiyatları
DEM Parti'nin ismi değişiyor! 2 alternatif var
ETİKETLER
#orta doğu
#İsrail saldırıları
#centcom
#Abd Askeri
#İran Saldırıları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.