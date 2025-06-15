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 | Onur Kaya

ABD İran'a saldıracak mı? Trump'tan Netanyahu'nun savaş talebine cevap

Cuma günü İran'a saldırı başlatan İsrail, nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. İsrail'in saldırılarına İran'dan da misillemeler geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı verdiği savaşa ABD'nin de katılmasını istedi. Netanyahu'nun talebine ABD Başkanı Donald Trump'tan cevap geldi.

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ABD İran'a saldıracak mı? Trump'tan Netanyahu'nun savaş talebine cevap
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 03:47
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 04:17

İsrail, nükleer programını ortadan kaldırmak için saldırdığı İran'a karşı başlattığı savaşa ABD'yi de çekmek istiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'tan İran'a saldırılara katılmasını istedi.

NETANYAHU YARDIM İSTEDİ

İsrail'in, dağın içine veya yerin altına inşa edilmiş İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için ABD'den yardım istediği öne sürüldü.

ABD İran'a saldıracak mı? Trump'tan Netanyahu'nun savaş talebine cevap

TRUMP'TAN OLUMSUZ CEVAP

Ancak Trump yönetiminin şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan kendini uzak tutmaya çalıştığı, İran'da tek bir tesisini dahi direk bombalamak için saldırmasının ABD'yi doğrudan savaşın içine çekeceği endişesi ile bunu şu an dikkate almadığı savunuldu.

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Öte yandan diğer bir İsrailli yetkilinin, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde "gerekirse bunu yapabileceğini" söylediği iddia edilerek, İsrail'in Trump'ın bu talebi kabul etmesini umduğu öne sürüldü.

ABD İran'a saldıracak mı? Trump'tan Netanyahu'nun savaş talebine cevap

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

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