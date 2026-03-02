ABD-İsrail, Tahran'ı hedef aldı! Can kaybı belli oldu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken cumartesi sabah saatlerinde İran'a askeri saldırı başlatmıştı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAŞKENT TAHRAN'A SALDIRI

Son olarak ABD-İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.