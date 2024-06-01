ABD Kongresi Netanyahu’yu davet etti: 'Kalıcı barış' vurgusu!

01 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 23:04

Malatya'da bir genç tartışma yaşadığı annesi ve kardeşini bıçakladı

Malatya'da bir genç tartışma yaşadığı annesi ve kardeşini bıçakladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nin iki organı olan Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri Netanyahu’ya davetiye gönderdi. T

ÖZEL DAVET GÖNDERİLDİ

emsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell tarafından imzalanan davetin ABD’nin İsrail ile dayanışmasını vurgulamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Davetiyede, “Sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"HEYECAN DUYDUM"

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, “ABD halkının ve tüm dünyanın temsilcileri önünde haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunma ayrıcalığından dolayı heyecan duydum” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Netanyahu’nun Kongre’nin ortak oturumuna 4. kez hitap eden ilk dünya lideri olacağı belirtildi.