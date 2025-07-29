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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Donald Trump yine iddialı: Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'nın Aberdenshire bölgesinde yeni golf tesisinin açılışında yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Trump, savaşları kastederek, ''Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz'' dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:58

ABD Başkanı , özel bir ziyaret kapsamında dört gündür bulunduğu 'da ziyaretinin son gününde kendisine ait yeni golf tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin açılışı sırasında Trump'a eşlik eden İskoçya Başbakanı John Swinney, açılış öncesinde Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD tarafından İskoç viskisine uygulanan yüzde 10'lük ile 'de yaşanan açlık krizi nedeniyle yapılacak konuları konuşulduğu bildirildi. Görüşmenin ardından golf tesisinin açılışını gerçekleştirmek için kameralar karşısına geçen Trump açıklama yaptı.

ABD lideri Donald Trump yine iddialı: Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz

''BUGÜN ÖZEL BİR GÜN''

John Swinney'e teşekkür ederek ve yeni golf tesisinin harika olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Donald Trump, "Bugün özel bir gün olacak, bu yıl özel bir yıl olacak, bu 10 yıl özel bir on yıl olacak" dedi. Kalabalığa "İskoçya'yı seviyoruz" diyen Trump, bir basın mensubunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ne söylemek istersiniz?" demesi üzerine "İşleri yoluna koymak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Donald Trump yine iddialı: Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz

''SAVAŞ DURDURMAK GOLF OYNAMAKTAN DAHA ÖNEMLİ''

ABD Başkanı Trump, "Çok hızlı oynayacağız ve sonra Washington'a geri dönüp dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz" dedi. Kamboçya ve Tayland arasındaki çatışmalara atıfta bulunan Trump, "Dün bir tane yaptık, bildiğiniz gibi, savaşı durdurduk. Bu golf oynamaktan çok daha önemli. Ne kadar sevdiğim önemli değil, bu çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Donald Trump yine iddialı: Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz

AB, BİRLEŞİK KRALLIK İLE ANLAŞTI

İskoçya Başbakanı John Swinney ile yaptıkları görüşme hakkında konuşan Trump, "Bu arada Başbakan Swinney dün gece buradaydı ve gerçekten çok nazikti. Bu yüzden kendisine geldiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ile ve aynı zamanda Birleşik Krallık ile çok büyük bir anlaşma imzaladık. Bu çok büyük ve herkes için harika bir anlaşma. Bu nedenle kendisine ve bizim için çok çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar 12 yıldır bunu yapmak için uğraşıyorlardı. Bunu başardık. Yani birileri iyi iş çıkarmış" diye konuştu.

ABD lideri Donald Trump yine iddialı: Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz

Konuşmasını İngiliz basın mensuplarına teşekkür ederek tamamlayan ABD Başkanı Trump, "Herkese teşekkür ederim ve medyaya teşekkür ederim. Medya müthişti. İster inanın ister inanmayın sahte haber kelimesini bir kez bile kullanmadım. Bir kez bile. Bugün olanlar sahte haberler değil. Bugün harika haberler var. Ama size teşekkür etmek istiyorum. Bize gerçekten çok iyi davrandılar ve yaptıklarımıza bugünlerde nadiren görebileceğiniz bir düzeyde saygı gösterdiler. Bu yüzden gerçekten çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Donald Trump yine iddialı: Dünyanın dört bir yanındaki yangınları söndüreceğiz

Trump konuşmasını tamamlamasının ardından alkışlar eşliğinde kırmızı kurdeleyi kesti.

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ETİKETLER
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#Dünya
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